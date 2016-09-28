برندگان «نوشتار سینمایی» معرفی شدند/ روایت تلخ مرگ یک خبرنگار

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره «نوشتار سینمایی» شامگاه ششم مهر ماه با حضور هنرمندان و اصحاب رسانه در هتل انقلاب تهران برگزار شد.

بنابر این گزارش، کیوان کثیریان نویسنده و منتقد در ابتدای این مراسم گفت: من به دلیل غیبت مجری، امشب در مقام مجری قرار دارم و مقدم شما را خوشامد می‌گویم.

وی افزود: این مراسم با تأخیر یک سال و نیمه برگزار می‌شود زیرا به دلایلی در سال گذشته این مراسم برگزار نشد و باز هم به دلایلی، ما این جشنواره را از جشنواره منتقدان و نویسندگان سینمایی جدا کردیم.

در ادامه مراسم سحر عصرآزاد دبیر جشنواره نوشتار سینمایی گفت: امسال ۳۵۴ اثر از ۸۷ شرکت‌کننده به این جشنواره ارسال شد که داوران، آنها را ارزیابی کردند.

وی با اشاره به مراسم یادبود علی وزینی خبرنگار فقید سینمایی گفت: امشب تنها مراسم یادبود علی وزینی برگزار می شود، مطمئنم امشب علی در میان جمع ما است و با لبخند همیشگی خود، ما را نگاه می‌کند.

در ادامه مراسم برگزیدگان این جشنواره در ۲ بخش اصلی و جنبی معرفی شدند.

بخش اصلی

بهترین ترجمه سینمایی

تندیس و رتبه اول: یحیی نطنزی فصلنامه فارابی

رتبه دوم: حسین عیدی زاده ماهنامه تجربه

رتبه سوم: عقیل قیومی ماهنامه فیلم نگار و آراز بارسقیان ماهنامه فیلم نگار

بهترین مقاله سینمایی

تندیس و رتبه اول: پوریا جهانشاد ماهنامه فیلم نگار

رتبه دوم: محمد هاشمی ماهنامه فیلم نگار

رتبه سوم: مهرداد فراهانی سایت ومستند

بهترین یادداشت سینمایی

تندیس و رتبه اول: سید رضا صائمی روزنامه جام جم

رتبه دوم: سینا اخباری صنعت سینما

رتبه سوم: رضا استادی خبرآنلاین و یزدان سلحشور خبرآنلاین

بهترین گزارش سینمایی

تندیس و رتبه اول: مرضیه ریاحی ماهنامه فیلم

رتبه دوم: مسعود نجفی خبرگزاری ایسنا

رتبه سوم: احمد شاهوند روزنامه مردمسالاری

بهترین مصاحبه سینمایی

تندیس و رتبه اول: گیسو فغفوری روزنامه بهار(گفتگو با فرهاد توحیدی)

رتبه دوم: امیرحسین ثنایی سایت رای بن مستند (گفت و گو با محمد شیروانی)

رتبه سوم: شیما غفاری (گفت و گو با محمد مهدی عسگرپور)، آرش عنایتی (گفت و گو با حسن زاهدی)، علی زادمهر (گفت و گو با جواد شمقدری)

بهترین نقد سینمایی

تندیس و رتبه اول: امیر پوریا ماهنامه ۲۴ (نقد آسمان زرد کم عمق)

رتبه دوم: سعید قطبی زاده ماهنامه فیلم (نقد اینجا بدون من) و رامتین شهبازی ماهنامه فیلم نگار (نقد جاذبه)

رتبه سوم: آرش خوشخو ماهنامه ۲۴ (نقد سانشوی مباشر) و حسین آریانی (نقد سعادت آباد)

بخش جنبی

بهترین یادداشت تلویزیونی

تندیس و رتبه اول: عزیزالله حاجی مشهدی روزنامه بانی فیلم

رتبه دوم: حسین گیتی هفته نامه سروش و مازیار معاونی روزنامه همشهری

رتبه سوم: سهیلا قوسی سایت سیما فیلم

بهترین طنز سینمایی

تندیس و رتبه اول: حسام مقامی کیا نشریه تصویر شهر

رتبه دوم: احسان ناظم بکایی نشریه خط خطی

رتبه سوم: علیرضا غفاری روزنامه بانی فیلم و محسن حدادی خبرآنلاین

بهترین کارتون و کاریکاتور سینمایی

تندیس و رتبه اول: احمد عربانی روزنامه بهار

دیپلم افتخار: احمد عبدالهی نیا مجله کیهان ورزشی

بهترین عکس سینمایی

تندیس بهترین عکس خبری: ساتیار امامی (مجموعه آثار)

تندیس بهترین عکس غیر خبری: بهرنگ دزفولی زاده (مجموعه آثار)

رسانه سینمایی برتر: دوماهنامه سینما ادبیات به مدیر مسئولی همایون خسروی دهکردی

در این مراسم عقیل قیومی که رتبه سوم ترجمه را دریافت کرده بود، گفت: من دوره قبل جایزه اول این بخش را دریافت کرده بودم اما این دوره با دوره قبل تفاوتی دارد و آن، این است که من در آن دوره زنده یاد ایرج کریمی را دیدم، او به من درس بزرگی داد که می‌گفت «همیشه با هم مهربان باشیم».

جمشید گرگین بازیگر سینما و تلویزیون که یکی از اهداکنندگان جوایز بود در این مراسم گفت: جا دارد در این مراسم از استاد آواز ایران محمدرضا شجریان یاد کنم؛ مردی که اسطوره آواز ایران است. ما ورود او به ایران و تولدش را تبریک می‌گوییم. در چند روزی که از تولد و ورود او به ایران می‌گذرد، نشریات مختلف و شبکه‌های مجازی، متن‌هایی درباره‌ او نوشته‌اند. من هم در اینجا ورود او به ایران و تولدش را تبریک می‌گویم.

گرگین در ادامه از حضار خواست تا بایستند و چند دقیقه‌ای ایستاده محمدرضا شجریان را تشویق کنند.

وی همچنین در ادامه متن‌های تبریکی را که در صفحات مجازی از سوی هنرمندان برای محمدرضا شجریان نوشته شده بود، خواند.

سپس محمود گبرلو که یکی از اهداکنندگان جوایز بود به صحنه آمد و گفت: جا دارد از فریدون جیرانی تشکر کنم که باعث شد مواضعم را به صورت روشن در برنامه «هفت» اعلام کنم. البته افراد بسیاری در این رابطه به من توصیه می‌کردند که من از آنها هم تشکر می‌کنم.

در بخش یادبود این مراسم که برای زنده‌یاد علی وزینی ترتیب داده شده بود، پدر این خبرنگار به صحنه آمد و گفت: علی از هفت سالگی کار نوشتن را آغاز کرد و ۱۱ سال در جامعه خبری فعال بود. اما من در اینجا نقدی به بیمارستان‌هایی که علی و امثال علی در آنجا جان خود را از دست می‌دهند، می‌کنم.

وی افزود: علی سینوز کبدی داشت و می‌خواست در آینده پیوند کبد انجام دهد، اما او ساعت چهار صبح در بیمارستان نمازی شیراز خونریزی کرد و قرار شد ساعت پنج صبح به او خون تزریق شود، اما به علت اینکه هیچ پزشکی در بیمارستان نبود تا ساعت هشت صبح این اتفاق نیفتاد و او تا این ساعت از صبح درد می‌کشید به طوری که ساعت هشت صبح خودش به من زنگ زد و گفت بیا و من را نجات بده. سؤال من این است که چرا با وجود پزشکان متخصص در کشور، حتی یکی از آنها یک شب در بیمارستان نمی‌خوابد؟ من این نقد را به وزیر بهداشتی می‌گویم که علی، او را در برج میلاد دیده بود و او به علی گفته بود به بیمارستان نمازی برو. اما بیمارستان نمازی شیراز برای علی چیزی جز مرگ در پی نداشت. برای جامعه پزشکی و نظام پزشکی کشور متأسفم.

وزینی عنوان کرد: امیدوارم پزشکان متخصص ما فقط به پول فکر نکنند بلکه به جان علی و امثال او بیندیشند.

در ادامه جلیل اکبری صحت نویسنده و منتقد به صحنه آمد و با اشاره به اینکه خانواده وزینی در همدان شناخته شده هستند، گفت: خانواده علی وزینی یک خانواده شناخته شده و فرهنگی در همدان هستند و می‌توانم بگویم وقتی علی فوت کرد، نیمی از شهر به حالت نیمه تعطیل درآمد زیرا او دوست خوبی برای همه بو. او مهربان بود و در بیست و هفت سالگی مجلس بدرقه‌ای برای او برگزار شد که برای بسیاری از بزرگان برگزار می‌شود.

در این مراسم لوح یادبودی به خانواده علی وزینی از سوی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی اهدا شد. همچنین حجت‌الله ایوبی رییس سازمان سینمایی برای خانواده علی وزینی، لوح و دسته‌گلی فرستاده بود.