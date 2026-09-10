کشف بیش از ۳۰۰ هزارلیتر سوخت قاچاق در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا اسحاقی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از کشف بیش از ۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و فرآوردههای نفتی طی چهار روز گذشته در استان سیستان و بلوچستان خبر داد.
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: مأموران پلیس استان در اجرای این طرح موفق شدند بیش از ۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق و فرآوردههای نفتی را کشف کنند.
وی افزود: بر اساس نظر کارشناسان، ارزش تقریبی سوخت و فرآوردههای نفتی کشفشده بیش از ۲۲۵ میلیارد ریال برآورد شده است.
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در این رابطه ۲۴ دستگاه خودرو توقیف و ۲۵ متهم دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
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