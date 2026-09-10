  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۵۹

کشف بیش از ۳۰۰ هزارلیتر سوخت قاچاق در سیستان و بلوچستان

کشف بیش از ۳۰۰ هزارلیتر سوخت قاچاق در سیستان و بلوچستان

زاهدان- فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف بیش از ۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۲۲۵ میلیارد ریال و دستگیری ۲۵ متهم در چهار روز گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا اسحاقی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از کشف بیش از ۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی طی چهار روز گذشته در استان سیستان و بلوچستان خبر داد.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: مأموران پلیس استان در اجرای این طرح موفق شدند بیش از ۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق و فرآورده‌های نفتی را کشف کنند.

وی افزود: بر اساس نظر کارشناسان، ارزش تقریبی سوخت و فرآورده‌های نفتی کشف‌شده بیش از ۲۲۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در این رابطه ۲۴ دستگاه خودرو توقیف و ۲۵ متهم دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6943354

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
      0 0
      پاسخ
      دلشون برای جون و جووونی خودشون نمیسوزه؟؟؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه