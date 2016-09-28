خبرگزاری مهر، گروه استانها – محمد علیقلیان: گفته می شود که ۸۵ نفر در هر ساعت و حدود دو هزار نفر در شبانه روز به جمع متقاضیان بازار کار افزوده می شود که بخش عمده آنها را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند.
این درحالیست که در گزارشهای مختلف از مرکز ملی آمار ایران در سال های اخیر نرخ بیکاری جوانان از ۴۰ تا ۴۸ درصد اعلام شده است.
دولت های گذشته و دولت فعلی فقط به شعارهای کاهش نرخ بیکاری در آمارهای نموداری خود اکتفا کردهاند که بهعنوان مثال میتوان به گفته حسین سیستانی، معاون مدیریت نیروی انسانی استانداری استان اصفهان درباره مشارکت ناچیز ۱۴ درصدی دولت فعلی در اجرای طرحهای اشتغالزایی اشاره کرد.
وی در سخنان خود در این باره اظهار داشت: از سال گذشته تاکنون دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای یک هزار و ۶۱۰ طرح اشتغالزایی در استان اصفهان هزینه شده است اما ۸۶ درصد از این هزینهها را مردم و تعاونیها پرداخت کردهاند.
اما به هر حال تبریک اصلی را باید به مردمی گفت که بر خلاف برخی مسئولان، پرچم اقتصاد مقاومتی را بالا بردند و سخنان مقام معظم رهبری که فرمودند «ایران بزرگ امروز بیش از هر زمان دیگر به کار و کارآفرینی نیاز دارد تا همچون عقابی تیز پرواز، در فضای پیشرفت و آبادانی و افتخار اوج گیرد»، را به منصه ظهور رساندند.
در این روستا مردم با استفاده از تراکتورهای خود آب را شش الی هفت کیلومتر از روستا به باغهای حاشیه روستا میرسانند و بدینوسیله باغهای خود را آبیاری میکنند
در فضایی که برنامه جامعی برای حل معضل بیکاری نبود و هر از چند گاهی یک ارگان دولتی با برگزاری استخدامهای مختلف امید واهی در دل جوانان زنده نگه میداشت یا عده محدودی را بدون برنامهریزی استخدام میکرد، جوانهای این مرز و بوم دستبهکار شدند و تفکر بنیادین و صحیح اقتصاد مقاومتی را اجرایی کردند که نمونه بارز این واقعیت، داستان مردمان تلاشگر روستایی در شهرستان چادگان است.
مردم روستای علی عرب شهرستان چادگان که در شمال شرقی چادگان و در همسایگی روستاهای ده کلب علی و معروف آباد زندگی میکنند بااینکه سالهاست آب شرب برای خوردن ندارند و آب شرب روستایشان بهصورت سیار و با تانکر تأمین میشود دستبهکار بزرگی زدند.
تبدیل زمین های بلااستفاده به یک فرصت صادراتی
آنها ۷۰۰ هکتار زمین حاصلخیز که هیچ حاصلی برای روستا نداشت را به باغهای بادام تبدیل کردند و با سالها تلاش و صبر اکنون ۷۰۰ تن بادام مرغوب صادراتی با رقمهای مامایی، سفید، شاهرودی و ...تولید میکنند.
روستای علی عرب چادگان به علت قرار گرفتن در منطقه جغرافیایی مناسب به محل باارزشی برای باغداری تبدیلشده است و این روستا نقش مهمی را در بحث ترسیب کربن ایفا میکند.
آبی که مردم به باغها میبرند عمدتاً از چشمهها و قناتهای روستا است که تا پیش از باغداری هیچ استفاده مفیدی از آن نمیشد اما حالا تفکر اقتصادی مردم این روستا این آب را بهپای درختان مثمر رسانده است
در این روستا مردم با استفاده از تراکتورهای خود آب را شش الی هفت کیلومتر از روستا به باغهای حاشیه روستا میرسانند و بدینوسیله باغهای خود را آبیاری میکنند.
آبی که مردم به باغها میبرند عمدتاً از چشمهها و قناتهای روستا است که تا پیش از باغداری هیچ استفاده مفیدی از آن نمیشد اما حالا تفکر اقتصادی مردم این روستا این آب را بهپای درختان به ثمر رسانده است.
در گفتوگویی که با باغداران داشتیم حرف از مشکلاتشان شد و علی مهدوی، یکی از باغداران گفت: جاده بین روستای علی عرب و ده کلب علی بهقدری مشکل دارد که وقتی یک تراکتور در این مسیر حرکت میکند علاوه بر آسیبهایی که میبیند تقریباً نیمی از آبی را که برای باغها حمل میکند هم به دلیل تکانهای شدید از دست میدهد.
رضا زارع، باغدار دیگری میگفت: سموم و کودهایی که جهاد کشاورزی در اختیار مردم میگذارد بهقدری کم کیفیت است که با پنج یا شش بار استفاده، هم بازدهی خوبی را شاهد نیستیم و این مسئله باعث شده همهساله آسیبهای زیادی را از آفاتی مانند کرم ساقه خوار متحمل شویم.
فرد دیگری هم به حمله گرازهای منطقه حفاظتشده دالان کوه اشاره میکرد و میگفت: امسال بسیاری از درختان باغهایمان توسط گرازها شکسته شد و محصول زیادی را از دست دادیم و این در حالی است که روستاییان به خود اجازه نمیدهند آسیبی به یک حیوان بزنند اما با کمکهای دولتی میتوان فنس تهیه کرد و از ورود حیوانات آسیبرسان جلوگیری کرد و ما کماکان در این بحث منتظر حمایتهای دولتی هستیم.
اما بهرام عرب، یکی از روستاییان هم از ضرری که گردوخاک به درختان بادام میزند، میگفت: فقط با شنریزی معابر بین باغها میشود از ایجاد گردوخاکی که از عمر درختان بادام میکاهد، جلوگیری کرد.
بعد از کلی گشتوگذار در روستا و پای حرف دل روستاییان نشستن به سراغ مسئول رسیدگی به امور روستا رفتیم.
در گفتوگویی با حمیدرضا لطفی، بخشدار بخش مرکزی چادگان، از شنریزی معابر بین باغهای روستا، از آسفالت جاده ده کلب علی به علی عرب، از خرید فنس و نصب آن با همیاری خود مردم روستا، از تأمین آب شرب همیشگی و لولهکشی شده برای مردم، از تعامل با جهاد کشاورزی برای خرید کود سموم باکیفیت و قرار دادن در اختیار باغداران شنیدیم و از همه مهمتر قولی بود که بخشدار به مردم روستا داد.
همکاری منابع طبیعی برای قرار دادن زمین رایگان در اختیار کشاورزان
وی از واگذاری زمینهای منابع طبیعی به کشاورزان و باغداران در راستای طرح ترسیب کربن و طبق ماده سه قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع طبیعی خبر داد و گفت: واگذاری زمینهای رایگان و بهشرط بهرهبرداری، همیشگی و بهمنظور حفظ، احیاء اصلاح، توسعه و بهرهبرداری از منابع طبیعی است.
بخشدار بخش مرکزی چادگان در ادامه افزود: باغدارانی هم که تاکنون در زمینهای منابع طبیعی کشت و کار میکردند میتوانند برای در اختیار گرفتن زمین بهصورت قانونی به سازمان منابع طبیعی مراجعه کنند.
زمانی که کارآفرینی بهعنوان یک شیوه زندگی توسط اکثریت افراد یک جامعه پذیرفته شود آن جامعه بسیار سریع توسعه مییابد و کارآفرینان در اجتماع باعث پویایی و افزایش بهرهوری شده و در سطح اجتماعی ارزش کار را افزایش میدهند و روحیه سعی و تلاش را در بدنه جامعه بالا میبرند و کارآفرینان باعث تشویق جامعه به کارهای خلاق و کارآفرینانه میشوند و رشد و بالندگی را برای جامعه به ارمغان میآورند که در این راستا مردم روستاهای چادگان باوجود قرار داشتن در شرایط بسیار سخت آبی دست به ابتکاری زدهاند که بهجرات میتوان آن را نمونهای از تحقق اقتصاد مقاومتی و ایجاد فرصت از دل تنگناها دانست.
حال باید در تحلیلهای سیاسی و اقتصادی مناطق روستایی که توسط مدیران ارشد استان و کشور تدوین میشود، سهم مهمی برای روستاهایی نظیر روستای علی عرب شهرستان چادگان در نظر گرفت، چراکه مردمانی اینچنین نهتنها گره از مشکلات خود بازکرده بلکه به الگویی در اقدام و عمل تبدیلشدهاند.
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