به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، خسرو عمرانی اظهار کرد: امسال دانه‌های خرما نسبت به سال گذشته از کیفیت بهتری به دلیل غبار آلود نبودن هوای استان در فصل تابستان، برخوردار هستند.

وی اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال ۱۵۲ هزار تن خرما برداشت کنیم و میزان محصول نسبت به سال گذشته مقداری افزایش خواهد داشت، همچنین از لحاظ کیفیت بسیار بهتر است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی بوشهر گفت: برداشت خرما از اول شهریور شروع شده و پیش بینی می شود تا اواسط آبان ماه ادامه یابد. تا کنون حدود ۱۵ هزار تن خرما برداشت شده است.

وی گفت: با توجه به شرایط و کیفیت مطلوب خرمای استان به‌ویژه خرمای تنگستان و دشتستان امسال صادرات خوبی داریم.