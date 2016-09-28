به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی پیش از ظهر چهارشنبه در این مراسم اظهار داشت: اسکت کشف شده در تپه باستانی سرسختی شازند مربوط به دوران نوسنگی است که انسان از غارنشینی جدا شده و زندگی در دشت ها را آغاز کرده بود.

وی افزود: کشف این اسکلت اتفاق منحصر به فرد و نقطه عطفی در تاریخ استان مرکزی است چرا که با کشف این بقایای تاریخی، پشینیه زندگی و تمدن در این منطقه بیش از چهار هزار سال افزایش یافت و تاریخ آن به هفت هزار و ۵۰۰ سال رسید.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی بیان کرد: در کنار این اسکلت، اشیایی کشف شده که مربوط به این جسد بوده و بر مبنای روش خاک سپاری آن زمان، جسد به صورت چمباتمه ای به خاک سپرده شده است.

حسینی خاطرنشان ساخت: اسکلت کشف شده مربوط به یک مرد میانسال است که براساس کاوش ها، سن آن در زمان مرگ، حدود ۴۰ سال تخمین زده شده است.

غفور کاکا، سرپرست گروه کاوش باستانی تپه سرسختی شازند نیز در این آئین گفت: تا پیش از کاوش ها در تپه سرسختی شازند، اطلاعات مربوط به دوران باستانی در استان مرکزی بسیار کم بود و با مطالعاتی که در سال ۹۱ آغاز شد لایه نگاری در این منطقه صورت گرفت تا به پیشینه این محوطه تاریخی پی ببریم.

وی افزود: در سال ۹۱ بخشی از یک اسکت انسانی را کشف کردیم اما با توجه به پایان مدت محدود کاوش و برخی مسائل از جمله کمبود اعتبار و... این کاوش به تعویق افتاد تا آن که در سال جاری مجددا کاوش را در بخش پیش از تاریخ این تپه آغاز کردیم و اسکلت مذکور در این کاوش کشف شد.

سرپرست گروه کاوش باستانی تپه سرسختی شازند تصریح کرد: در دوران نوسنگی که این اسکلت مربوط به آن دوران است انسان از غارها به سمت دشت ها روی اورد و به کشاورزی مشغول شد.

تپه باستانی و قلعه سرسختی در جوار روستای سرسختی شازند، در ۵۰ کیلومتری اراک و حاشیه شرقی زاگرس مرکزی واقع و در آن لایه‌هایی از دوران پیش از تاریخ، دوره تاریخی و اسلامی مشاهده شده است.

آثار کشف شده در این تپه باستانی شامل سفالینه‌ها، اسکلت، ابزار سنگی، ابزارهای استخوانی و بقایای معماری مربوط به عصر مس‌سنگی و عصر مفرغ است.

گفتنی است عناصر موجود در خاک این تپه تاریخی، مهم ترین دلیل سالم ماندن این اسکلت بوده و میزان کم آهک و اسید و بالا بودن نمک خاک، موجب حفظ اسکلت باستانی شده است.