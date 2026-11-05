منوچهر متکی در حاشیه قرارگاه شهید علی محمد نایینی رشت در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ابراز ابزار مسرت و قدردانی از مردم رشت اظهار کرد: گیلان دیار جهاد، اجتهاد و شهادت است که با ایستادگی و مقاومت گره خورده است که این حضور باشکوه و باعظمت جای افتخار دارد.

وی به سه عنصر مهم مکتب، رهبری و مردم در راستای تداوم انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: امامین انقلاب همواره بر جایگاه مردم در راستای تاب‌آوری کشور اعتقاد داشتند همان‌طور که این مردم در طول ۴۷ سال اخیر علی رغم تمام ناملایمات و ناکارآمدی‌ها میدان را ترک نکردند.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تداوم این حضور در میدان طی هشت ماه اخیر تصریح کرد: این حضور حماسی نمایشی از شکوه و عظمت ملتی است که به صحنه آمدند و معرکه‌ای آفریدند که جهان را به حیرت واداشته است.

متکی ضمن تاکید بر نقش مهم و تعیین کننده مردم در طول انقلاب بیان کرد: انقلاب اسلامی با آگاهی بخشی امام راحل و با تکیه بر مردم این نهضت را به‌ ثمر رسیده است.

وی افزود: وظیفه مسئولان رسیدگی به مشکلات، مسائل اقتصادی در خلال تصمیم‌گیری‌ها است همچنین مبارزه با رانت خواری و تلاش در مسیر درست از موارد اساسی محسوب می‌شود.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به عدم ترویج گرانی سازی در دولت اشاره کرد و گفت: گران فروشی، نظام اقتصادی را دچار اختلال می‌کند لذا باید به مقابله با این معضل بپردازیم.

متکی ضمن تاکید بر لزوم تناسب ارزش کالابرگ با تورم موجود خاطرنشان کرد: میزان ارزش کالابرگ باید متناسب با افزایش قیمت‌ کالاها باشد در غیر اینصورت مردم توان تهیه کالای اساسی خویش را از دست می‌دهند.