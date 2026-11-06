به گزارش خبرنگار مهر، قیمت قراردادهای آتی نفت برنت برای تحویل در ماه ژانویه در معاملات روز جمعه -۱۵ آبان ۱۴۰۵- یک دلار و ۲۹ سنت معادل ۱.۳۱ درصد افزایش یافت و تا ساعت ۵ و چهار دقیقه به وقت گرینویچ به ۹۹ دلار و ۵۸ سنت در هر بشکه رسید.

همچنین قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با افزایش ۸۶ سنتی معادل ۰.۹۵ درصد به ۹۱ دلار و ۳۸ سنت در هر بشکه رسید. قیمت نفت برنت در جریان معاملات صبح جمعه برای مدتی از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه نیز عبور کرد.

با وجود افزایش قیمت‌ها در دو روز معاملاتی اخیر، نفت برنت در مجموع هفته در مسیر ثبت افتی حدود ۱۲ درصدی قرار داشت. قرارداد نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با کاهش هفتگی حدود ۱۲.۱ درصدی مواجه بود.

افت شدید قیمت نفت در روزهای گذشته عمدتاً تحت تأثیر نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا رخ داد؛ انتخاباتی که در آن حزب دموکرات کنترل هر دو مجلس سنا و نمایندگان را از حزب جمهوری‌خواه دونالد ترامپ گرفت.

فعالان بازار انتظار دارند تغییر توازن قدرت در کنگره آمریکا بتواند زمینه را برای کاهش تنش‌ها در جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران فراهم کند؛ جنگی که اکنون وارد نهمین ماه خود شده است.

قیمت نفت تنها در روز چهارشنبه و پس از پیروزی گسترده دموکرات‌ها در انتخابات، حدود ۸ درصد کاهش یافت و در پایین‌ترین سطح دو ماه اخیر بسته شد.

با این حال، افزایش حملات به نفتکش‌ها در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در خلیج فارس و تنگه هرمز بار دیگر نگرانی‌ها درباره جریان عرضه نفت از خاورمیانه را تشدید کرد و موجب بازگشت قیمت‌ها شد.

تیم واترر، تحلیلگر ارشد شرکت KCM، افزایش قیمت نفت در معاملات جمعه را نوعی بازیابی فنی پس از ریزش شدید ناشی از نتایج انتخابات آمریکا توصیف کرد. وی در عین حال گفت بازار به این واقعیت پی برده است که مشکل امنیت کشتیرانی در منطقه همچنان پابرجاست و پیروزی دموکرات‌ها تأثیری بر حملات در تنگه هرمز نداشته است.

وی تأکید کرد تا زمانی که مسیر قابل اتکایی برای عبور ایمن‌تر و کم‌هزینه‌تر کشتی‌ها از خلیج فارس وجود نداشته باشد، قیمت نفت در زمان افت با حمایت مواجه خواهد شد و در برابر هرگونه خبر مربوط به تشدید تنش‌ها، مستعد نوسانات شدید باقی می‌ماند.

تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال نفت در جهان به شمار می‌رود و بخش عمده‌ای از محموله‌های نفتی خاورمیانه از این آبراه عبور می‌کنند. از این رو، هرگونه اختلال در امنیت کشتیرانی این منطقه می‌تواند بر عرضه جهانی نفت و قیمت‌های بازار اثرگذار باشد.