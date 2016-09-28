به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و دومین جلسه از نشست‌های اندیشه‌ورزی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ۱۱ مهر ماه برگزار می‌شود.

در این نشست آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست، رئیس شورای عالی انجمن‌های علمی حوزه علمیه و رییس اندیشکده فقه و حقوق مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سخنرانی می‌کند.

در تراث اسلامی منظور از تراث اسلامی نصوص دینی، اعم از قرآن و سنت گفتاری، رفتاری و تقریر حضرات معصومین(ع) و متون دینی است. متونی که از سوی رهبران و عالمان اسلام با تکیه بر نصوص مزبور و درچارچوب هنجارهای شناخته شده تولید دانش، منصّه ظهور رسیده است. به ویژه در تراث شیعه نهادهایی وجود دارد که می‌توان از آنها، ظرفیت پیشرفت را به دست آورد.

ظرفیت‌هایی که در قالب ده‌ها گزاره نمود پیدا می‌کند. کشف این ظرفیت‌ها باعث می‌شود تا عالمان ویژه‌دان این عرصه – بدون این که دغدغه خروج از شریعت را داشته باشند- نه تنها برای همه حوادث واقعه پاسخ مناسب و راه گشا داشته باشند بلکه به تولید نظریه و ارائه سیستم‌های خرد و کلان برسند و در آن زمینه فعال (و نه منفعل و پاسخگو) حضور پیدا کنند.

چنان که برنامه‌ریزان و مجریان گزاره‌های پیشرفت نیز با خاطری آسوده از نیالودن به خروج از طریق شریعت و معارف اصیل آن، برنامه‌ریزی کنند و اجرا کنند.

برخی از این نهادها عبارت است از: نصوص مبیّن شریعت خرد و کلان در قرآن و سنت؛

نصوص مبیّن مقاصد خداوند در بعثت رسل، انزال کتب و تشریع مقررات، وجود معارف فرامذهبی و دینی (متعلق به انسان فارغ از هرگونه اعتقاد) در متون معتبر دینی از قبیل نهج البلاغه و صحیفه سجادیه.

این نشست ۱۱ مهر ماه سال جاری از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به نشانی خیابان جلال آل احمد، جنب دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار می‌شود.