فکت چک؛ اخباری که ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-ارتباط شرکت نفت عراق با نفتکش «باینری استار» و «ناوگان سایه» ایران
-تخلیه مقرهای الحشدالشعبی در استان الانبار واقع در غرب عراق
-غیرحضوری شدن مدارس در سال تحصیلی جدید
-حمله مسلحانه عناصر ضد انقلاب به روستای «دری» مریوان
-شایعه انفجار در منطقه ۴ عسلویه
-وجود صفهای طولانی در پمپ بنزینها
-نداشتن ارز برای بازارهای ایران طبق ادعای ترامپ
اخبار تکذیب شده ۱۰ شهریور ۱۴۰۵
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