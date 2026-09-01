فکت چک؛ اخباری که ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-ارتباط شرکت نفت عراق با نفتکش «باینری استار» و «ناوگان سایه» ایران

-تخلیه مقرهای الحشدالشعبی در استان الانبار واقع در غرب عراق

-غیرحضوری شدن مدارس در سال تحصیلی جدید

-حمله مسلحانه عناصر ضد انقلاب به روستای «دری» مریوان

-شایعه انفجار در منطقه ۴ عسلویه

-وجود صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها

-نداشتن ارز برای بازارهای ایران طبق ادعای ترامپ

اخبار تکذیب شده ۱۰ شهریور ۱۴۰۵