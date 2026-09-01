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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۵

فکت چک؛ اخباری که ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

فکت چک؛ اخباری که ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

مروری بر مهم‌ترین خبرها و ادعاهایی که در ۲۴ ساعت گذشته تکذیب شدند.

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-ارتباط شرکت نفت عراق با نفتکش «باینری استار» و «ناوگان سایه» ایران

-تخلیه مقرهای الحشدالشعبی در استان الانبار واقع در غرب عراق

-غیرحضوری شدن مدارس در سال تحصیلی جدید

-حمله مسلحانه عناصر ضد انقلاب به روستای «دری» مریوان

-شایعه انفجار در منطقه ۴ عسلویه

-وجود صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها

-نداشتن ارز برای بازارهای ایران طبق ادعای ترامپ

اخبار تکذیب شده ۱۰ شهریور ۱۴۰۵

فکت چک؛ اخباری که ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

کد مطلب 6934498
مریم علی بابایی

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    نظرات

    • IR ۰۸:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      0 0
      پاسخ
      نمیشه بجای فکت چک بگویید راستی آزمایی؟!

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