به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سپاه انصارالمهدی(عج)استان زنجان، سردار جهانبخش کرمی امروز در اولین گردهمایی رزمندگان یگان دریایی سپاه استان زنجان با گرامیدداشت یاد و خاطره شهدای هشت جنگ تحمیلی و تبریک هفته دفاع مقدس، افزود: کشور پس از پیروزی انقلاب در هر دهه با حوادث روبه رو بودند که در هریک از این حوادث شاهد عزم جدی مردم در دفاع از انقلاب و ارزش‌های اسلامی بوده‌ایم.

فرمانده سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان رزمندگان یگان دریایی را یادگاران دفاع مقدس دانست و ادامه داد: نیروهای یگان دریایی مبنا و اساس عملیات آبی ، خاکی و غواصی در دوران دفاع مقدس بودند.

کرمی با بیان اینکه گروه های تروریستی داعش در منطقه از پشتیبانی کامل آمریکا و صهیونیستها برخورد هستند، افزود: دشمنان اسلام وارد عمل شده اند که در این صحنه نیز آنها شکست می خورند و امروز آمریکا و صهیونیست‌ها دست و پا می زنند تا جایی برای نفوذ پیدا کنند.

فرمانده سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان داعش را فتنه دشمنان علیه جهان اسلام دانست و گفت: ما در دهه چهارم از آغاز انقلاب اسلامی با داعش فتنه بزرگ جهان اسلام روبه رو هستیم که با پرچم لا الله الا الله به جنگ با الا الله الا الله آمده و با شعار الله اکبر به جنگ با الله اکبر آمده است

کرمی گفت: به برکت خون شهدا و ایستادگی ملت ایران امروز بیداری اسلامی در کشورهای جهان اسلام آغاز شده است و ما شاهد بسیج جهان اسلام در کشورهای مختلف همچون لبنان، عراق، یمن علیه استکبار و صهیونیست ها هستیم.

وی خاطرنشان کرد: بسیج نیروهای مردمی در کشورهای منطقه در حال جنگ با دشمنان اسلام و نوکران آنها هستند که این عظمت به برکت خون شهدا و مجاهدت رزمندگان اسلام است

همچنین جانشین فرماندهی وقت یگان دریایی لشگر عاشورا با اشاره به لزوم حفظ ایمان و پایبندی به ارزش های دینی افزود: در آیات قرآن کریم نیز بر دفاع از مومنان و کسانیکه ایمان آورده اند تاکید شده است که در همین راستا است که مقام معظم رهبری در فرمایشات خود به نشانه رفتن ایمان توسط دشمنان بارها اشاره داشته اند

سردار علی باغبان دفاع را دستور خداوند در قرآن کریم دانست و گفت: در قران کریم اجازه دفاع بر افرادی که بر آنها ظلم شده است داده شده است که رزمندگان نیز برای دفاع از خاک وطن و ناموس خود در جبهه جنگ حضور پیدا کردند و خدواند نیز نصرت و یاری گر این افراد بود.

وی اقدام داعش را مخالف دستورات دین اسلام در قرآن دانست و گفت: داعش به دنبال از بین برند کلیسا مساجد و امامزاده‌ها و مکان هایی است که یاد خدا در آنها انجام می‌شود که اقدامات این گروه مخالف دستورات دین اسلام است و هیچ سنخیتی با اسلام ندارد.

جانشین فرماندهی وقت یگان دریایی لشگر عاشورا گفت: در فضای امروز ما وارث شهدا هستیم و باید تبیین این ارزشها را داشته باشیم و نباید مسائل حاشیه ای همچون مشکلات مالی و اجتماعی ما را از وظیفه اصلی مان غافل کند.

باغبان با بیان اینکه گردان عاشورا ۱۰ شهید را در دوران دفاع مقدس تقدیم انقلاب کرده است، گفت: در این گردان یک هزارو ۵۰۰ رزمنده توفیق حضور داشتند که ۱۰۰ نفر از این رزمندگان به فیض شهادت نایل شدند.

باغبان با اشاره به غفلت انجام شده در جمع آوری اطلاعات سوابق یگان دریایی تصریح کرد: جمع آوری اطلاعات رزمندگا ن یگان دریایی در حال انجام است که اطلاعات یک هزار و ۵۰۰ نفر از این رزمندگان جمع آوری شده است.

وی گفت: این یگان در هنگام حضور در عملیات به عنوان بن بست شکن عملیات شناخته می شد و بدون حضور این رزمندگان انجام برخی از عملیات‌ها ممکن نبود.

جانشین فرماندهی وقت یگان دریایی لشگر عاشورا با اشاره به حذف یگان دریایی از مجموعه سپاه گفت: با توجه به بالا بودن نگهداری تجهیزات و ابزارهای جنگی یگان دریایی این یگان از مجموعه سپاه حذف شد اما جمع آوری بانک اطلاعاتی رزمندگان دوران دفاع مقدس یگان دریایی در حال انجام است.