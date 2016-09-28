به گزارش خبرنگارمهر، حمیدرضا متین بعدازظهر چهارشنبه در شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت استان همدان اظهار داشت: طی ۲۷ ماه گذشته ۲۵۰ پرونده در زمینه برداشت غیرقانونی از معادن استان همدان تشکیل شده که این رقم در ۱۰ سال ۴۰ پرونده بوده است.

متین با اشاره به همراهی دستگاه قضایی و دادستان همدان اظهارداشت: از مجموع ۲۵۰ پرونده برای ۱۲۰ پرونده رای صادر شده و در پی آن چند دستگاه ماشین آلات شامل ماشین و بیل معدن‌کاران متخلف به مزایده گذاشته شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان همدان را دومین استان دارای ذخایر دولومیت در کشور عنوان کرد و با بیان اینکه همدان از نظر تولید این ماده معدنی سومین استان کشور به شمار می رود، عنوان کرد: همدان ظرفیت عظیمی در زمینه تولید لعاب کاشی و سرامیک دارد به طوری که بیش از ۷۰ درصد موادمعدنی مربوط به لعاب کشور در استان همدان تولید می‌شود.

وی با بیان اینکه اگر سه واحد بزرگ تولید لعاب استان همدان تعطیل شوند ۳۳ درصد واحدهایی که در استان‌های یزد و اصفهان با لعاب کار می‌کنند موادی برای تولید نخواهند داشت، ادامه داد: بخش اعظم فرآوری مواد معدنی همدان به صورت دانه‌بندی است.

۲۷۲ معدن فعال در استان همدان وجود دارد

متین اظهار داشت: ۲۷۲ معدن فعال در استان همدان وجود دارد که سالانه بین هفت تا هشت میلیون تن استخراج دارند، تلاش بر این است تا در زمینه مواد معدنی دارای ظرفیت صنایع فرآوری ایجاد شود.

معاون امور معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز با بیان اینکه برخی مشکلاتی که در زمینه پاسخ استعلامات و صدور پروانه اکتشاف از سوی منابع طبیعی وجود دارد باید برطرف شود، گفت: این مشکلات برای بخش خصوصی و معدن‌کاران مشکل ایجاد کرده و منجر به تعطیلی برخی معادن شده است.

محمد خاکی با تاکید بر اینکه منابع طبیعی باید برای محدوده مشخص شده در استعلام به طور کامل اظهارنظر کند، اظهارداشت: در استان همدان ۳۰ نوع ماده معدنی از ۷۰ ماده معدنی موجود کشور وجود دارد و سالانه ۶ تا ۷ میلیون تن استخراج مواد معدنی در استان همدان انجام می‌شود.

رئیس خانه معدن استان همدان نیز بااشاره به اینکه اداره کل منابع طبیعی استان همدان به ۲۶ درخواست معدن‌داران استان همدان مجوز نداده است، اظهار داشت: ۲۷۲ واحد معدنی در استان همدان دارای پروانه بهره‌برداری هستند.

۱۲ معدن از سال گذشته تاکنون در استان همدان تعطیل شده‌اند

رحیم مرتضایی گفت: از مجموع معادن استان همدان تنها ۱۴۰ واحد فعال بوده و مابقی تعطیل هستند به طوری که ۱۲ واحد از سال گذشته تاکنون تعطیل شده‌اند.

مرتضایی معادن را تامین کننده ماده اولیه صنایع معدنی برشمرد و گفت: زمانیکه این صنایع در زمینه بازار فروش و تامین نقدینگی دچار مشکل می‌شوند خرید مواد اولیه با رکود مواجه شده و مشکلات واحدهای معدنی نیز افزایش می‌یابد.

مصوبات سال گذشته شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در حوزه معدن به خوبی اجرا نشده و مشکلات بین دستگاه‌ها و بخش خصوصی پابرجاست رئیس اتاق بازرگانی استان همدان با اشاره به اینکه مصوبات سال گذشته شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در حوزه معدن به خوبی اجرا نشده و مشکلات بین دستگاه‌ها و بخش خصوصی پابرجاست، گفت: منابع طبیعی نباید در محدوده قرمز مجوز بهره‌برداری و استخراج صادر کند.

علی اصغر زبردست با بیان اینکه وقتی فعالیت معادن قانونی بوده و مجوز بهره‌برداری صادر شده چراکه دوباره مشکلاتی ایجاد می شود، گفت: متاسفانه وقتی بازنگری در حوزه اقدامات و بخشنامه‌های منابع طبیعی انجام می‌شود به بدنه منتقل نشده و کارشناسان و نیروهای شهرستان اطلاعی در این زمینه ندارند

بدون هماهنگی پرونده معادن همدان به مراجع قضایی ارسال نمی‌شود

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان نیز با بیان اینکه محدوده‌های قرمز مورد بازنگری قرار گرفته و از این بدون هماهنگی پرونده معادن همدان به مراجع قضایی ارسال نمی‌شود، گفت: تاکنون پرونده‌ معدنی بدون هماهنگی سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان به مراجع قضایی ارسال نشده است.

محمدرضا همتی با بیان اینکه در ۲ سال گذشته ۴ پرونده تخلف معدنی در استان همدان به دادگاه ارسال شده است، عنوان کرد: ۸ درصد از سطح کل منابع ملی استان به عنوان مناطق قرمز مشخص شده که مشکلاتی همچون فرسایش، رسوب و ضعف پوشش گیاهی را در پی دارد.

وی با اشاره به اینکه تعیین محدوده‌های قرمز و خاکستری معدنی توسط سازمان جنگل‌ها و در قالب دستورالعمل ابلاغ شده، عنوان کرد: در نیمه نخست امسال ۴۴ مورد استعلام از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان به اداره کل منابع طبیعی ارسال شده که با ۳۱ مورد موافقت شده و ۱۳ مورد مخالفت قرار گرفتند.

معاون دادگستری استان همدان نیز با بیان اینکه برخی روستاییان از معدن‌داران به سبب آلودگی‌ها و تخریب زیرساخت‌های روستا شاکی هستند، گفت: معدن داران سبب ایجاد مزاحمت برای روستاییان می‌شود.

سعید گلستانی تاکید کرد: باید برای رفع مشکلات چاره اندیشی کرد.