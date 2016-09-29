کمدین ها به «خندوانه» می آیند/ جناب خان فردا می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، امشب و فردا شب هشتم و نهم مهر برنامه های اختتامیه «خندوانه» روی آنتن شبکه نسیم می رود.

شب گذشته هفتم مهر ماه «خندوانه» با حضور مهمان روی آنتن رفت و مصطفی زمانی در این برنامه حضور یافت.

امشب و فردا شب نیز کمدین ها به «خندوانه» می آیند. امشب هشتم مهر ماه امیر کربلایی زاده، امیرمهدی ژوله و اکبر عبدی به عنوان کمدین در این برنامه حضور دارند و فردا جمعه نهم مهر ماه نیما شعبان نژاد و علی مسعودی (مشهدی) به عنوان کمدین و جناب خان در برنامه حضور خواهند یافت.

فردا شب قرعه کشی مسابقه «بخون و ببر» نیز انجام می شود و این برنامه حدود ۷۰۰ مهمان در استودیو دعوت کرده است.