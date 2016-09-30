دولت به سهم ۴۹ درصدی در سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی عمل کند

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله قره خانی شامگاه پنجشنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی استان گلستان اظهار کرد: مطالعات دقیق زمین شناسی نفت و گاز در استان گلستان در حال انجام است.

وی با بیان اینکه گمانه زنی‌ها در حوزه نفت و گاز استان گلستان به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی باز می‌گردد، افزود: هم اکنون با انجام توافق بین شرکت نفت و مرکز پژوهش های نفتی مطالعات عمیقی در استان در حال انجام است.

نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکتشافات نفتی در حوزه دریای خزر لرزه نگاری های دو بعدی و سه بعدی انجام شده است و به نظر می رسد دارای ذخیره گاه های نفت و گاز در گلستان هستیم.

وی با اظهار امیدواری نسبت به داشتن نفت در استان گلستان، تصریح کرد: گلستان در این حوزه نیازمند هلدینگ های پتروشیمی و نفت و گاز است.

قره خانی با تاکید بر اینکه گلستان نیازمند سرمایه گذاری در حوزه صنایع تکمیلی پتروشیمی است، خاطرنشان کرد: دولت باید نقش ۴۹ درصدی خود در این حوزه را اعمال کند و تنها در این شرایط است که رغبت در سرمایه گذاران ایجاد می شود.

وی ادامه داد: استان گلستان دارای خطوط لوله گاز از عسلویه، سرخس، کیاسر و ترکمنستان است و در این حوزه وضعیت بسیار مطلوبی دارد و می طلبد تامین اجتماعی در سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی ورود کند.

دبیر مجمع نمایندگان گلستان همچنین به ظرفیت های گردشگری استان اشاره و اضافه کرد: آمادگی و پتانسیل لازم برای سرمایه گذاری تامین اجتماعی در این حوزه در استان وجود دارد و انتظار داریم حرکت اولیه در گردشگری به شناسایی ظرفیت های هر منطقه آغاز شود.

قره خانی به ظرفیت های توسعه استان با ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی اینچه برون اشاره کرد و گفت: لایحه منطقه آزاد اینچه برون برای سومین بار به مجلس ورود کرده و نمی خواهیم این بار ریسک کنیم و انتظار داریم مجلس و دولت در کنار هم قرار گرفته و این لایحه مصوب شود تا منطقه آزاد اینچه برون سرآغاز توسعه شتابدار استان گلستان باشد.