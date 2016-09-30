به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، جانی دپ، میشل فایفر، دیزی ریدلی، مایکل پینا و جودی دنچ از جمله چهره‌هایی هستند که به نسخه جدید فیلم سینمایی «قتل در قطار سریع‌السیر شرق» ملحق شدند.

در این فیلم که قرار است به کارگردانی کنت برانا ساخته شود، نقش هرکول پوآرو کارآگاه بلژیکی را خود کارگردان ایفا خواهد کرد.

کنت برانا، ریدلی اسکات، سیمون کینبرگ و مارک گوردون تهیه کنندگان این فیلم هستند.

فیلمنامه این فیلم را مایکل گرین که نویسنده «بلید رانر ۲» نیز هست نوشته است تا بار دیگر روایت‌گر داستانی شود که با تمرکز بر شخصیت هرکول پوآرو نوشته شده و او می تواند در جریان آن پرده از راز قتل یک ثروتمند آمریکایی در قطار بردارد.

کتاب کریستی سال ۱۹۳۴ نوشته شده و درباره قتلی است که در قطاری مشهور صورت می‌گیرد. در این فیلم هرکول پورآو در نقش اصلی بازی می‌کند و باید موضوع قتل را روشن کند. در این قتل تعدادی از مسافران از این امکان بالقوه برخوردارند که به عنوان قاتل مورد ظن باشند.

در سال ۲۰۱۳ برای نخستین بار خبر بازسازی این فیلم مطرح شد. این در حالی است که سال ۱۹۷۴ فیلمی بر مبنای این رمان توسط سیدنی لومت با بازی آلبرت فینی در نقش پوآرو ساخته شده است. در آن فیلم نیز شماری از بازیگران برجسته از لورن باکال، اینگرید برگمن، ژاکلین بیسه، کالین بلیکلی، شان کانری، جان گیلگاد، آنتونی پرکینز، ونسا ردگریو و مایکل یورک بازی کرده بودند. این فیلم با موفقیت تجاری روبه رو شد و ۳۵ میلیون دلار تنها در آمریکا فروش کرد و نامزد ۶ جایزه اسکار شد. اینگرید برگمن برای بازی در نقش یک سوئدی سومین اسکارش را از این فیلم گرفت که اولین اسکار او برای نقش مکمل بود.

در حالی که جانی دپ در این فیلم نقش راچت، میلیونر آمریکایی را ایفا می کند که مقتول فیلم است، میشل فایفر در نقش خانم هابارد مسافری جذاب ظاهر می‌شود و جودی دنچ در نقش شاهزاده دراگومیروف که از خاندان سلطنتی روسیه است، جلوی دروبین می‌رود.

لسلی اودوم جونیر ستاره نمایش «همیلتون» نمایش تحسین شده امسال که در برادوی به صحنه رفت نیز ایفاگر نقش دکتر آرباتنات است. تام بیتمن به نقش بوک مردی فرانسوی ظاهر می‌شود.

پیش از این از آنجلینا جولی به عنوان یکی از شخصیت‌های اصلی فیلم نام برده شده بود، اما او چندی بعد از این نقش کناره‌گیری کرد.

تولید فیلم ماه نوامبر در لندن شروع می‌شود.