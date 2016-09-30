توانمندی های البرز مرکزی در سرخه در معرض دید عموم قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جشنواره چند منظوره پنیر البرز مرکزی، ظهر آدینه به میزبانی سالن ورزشی روستای افتر در حالی برگزار شد که نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی، سرپرست فرمانداری، امام جمعه و دیگر مسئولان استانی و شهرستانی میهمانان این مراسم بودند.

تولیدات روستایی ظرفیتی برای گردشگری

امام جمعه سرخه در این جشنواره، با باین اینکه پنیر روستای افتر در دسته پنیرهای بسیار مرغوب با کالری غذایی بسیار مناسب قرار دارد، گفت: یکی از ضعف هایی که ما در استان سمنان شاهد هستیم، عدم توجه به تولیدات روستایی و بی نظیر مناطق مختلف استان است.

حجت الاسلام مصطفی فاطمی بصیر بیان داشت: این روستا و این پنیر با کیفیت مطلوب حال حاضر که به صورت ویژه در کل کشور شناخته شده است اگر در استانهای دیگر قرار گرفته بود مطمئنا پنیر افتر هم اکنون به یکی از برند های پنیر معروف جهان بدل شده بود.

وی ادامه داد:چرا باید در استان مقوله هایی همچون صنعت، گردشگری، کشاورزی، دامداری، تولیدات روستایی با عدم توجه مسئولان در هاله ای از ابهام قرار داشته باشد لذا اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی در سایه تکیه بر توان داخلی و همچنین توجه به تولیدات داخلی بخصوص دستاوردهای روستایی امکان پذیر خواهد بود.

افتر ظرفیت تبدیل شدن به روستای نمونه گردشگری دارد

سرپرست فرمانداری سرخه نیز در جشنواره با بیان اینکه روستای افتر پتانسیل تبدیل شدن به منطقه گردشگری را دارد، گفت: در نیم قرن گذشته، این روستا با دارا بودن یکهزار و ۱۳۰ خانوار ساکن یکی از بزرگترین روستاهای شهرستان و استان بوده که مردمان آن در ۵۰ سال گذشته جزء با سواد ترین روستائیان استان بوده و هستند لذا باید مسئولان نگاه خود را به این روستا تغییر دهند.

علی مویدی زاده تصریح کرد: ظرفیت های و پتانسیل های این روستا توسط تیم های کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نکات مثبت آن احصا و در آینده با تامین مالی اعتبارات در زمینه گردشگری شاهد تغییر محسوسی در بخش گردشگری در این روستا خواهیم بود.

وی ادامه داد: موقعیت جغرافیایی مناسب و استراتژیک، ارتفاع مناسب از سطح دریا، پتانسیل های گردشگری و اماکن تاریخی با ارزش و بعضا ثبت شده ملی باعث شده تا روستای افتر به یکی از روستاهای بی نظیر با پتانسیل های بالقوه در شهرستان تبدیل شود.

سرپرست فرمانداری سرخه همچنین با اشاره به خروج مجموعه آبگرم افتر از بلاتکلیفی، گفت: این مجموعه آبگرم به مزایده گذاشته و به بخش خصوصی واگذار شده است لذا با انجام مراحل اجرایی و اداری آن، در آینده شاهد آغاز عملیات اجرایی پروژه آبگرم افتر خواهیم بود.

پنیر افتر ظرفیتی استانی است

دبیر جشنواره پنیر البرز نشینان در افتر سرخه، گفت: روستای افتر یکی از روستاهای خوش آب و هوا و مستعد گردشگری در استان سمنان و در کشور است که طبیعت زیبا، پنیر و محصولات لبنی شاخص و مرغوب، آب و هوای ییلاقی، اماکن تاریخی، یخچال طبیعی(مغار افتر)، خانه سلطان و ... بخشی از ویژگی های گردشگری این روستا هستند.

محمد حمیدی تصریح کرد: آبگرم روستای افتر نیز یکی از چشمه های معدنی بی نظیر با خواص درمانی است که آب آن در زمره های آب های دارویی نمونه بین المللی قرار گرفته است که می تواند با جذب سرمایه گذار و طرح و برنامه های مدون و نگرش اصولی همانند آبگرم های مطرح جهان به مردم دنیا شناخته شده و همچنین در آینده در اقتصاد روستا، منطقه و شهرستان تاثیر گذار باشد.

شاهنامه خوانی، آواز خوانی محلی، کتولی خوانی، مراسم نمادین عروسی افتری و تقدیر و تجلیل از دامداران نمونه از دیگر برنامه های این جشنواره بود.