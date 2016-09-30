نشان دادن یا ندادن تصویر حضرت عباس به صاحبان «رستاخیز» واگذار شد

حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی که عصر جمعه ۹ مهر ماه در اختتامیه چهاردهمین جشنواره فیلم مقاومت حضور دارد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت فیلم سینمایی «رستاخیز» گفت: در این مدت گفتگوهای زیادی با احمدرضا درویش و تقی علیقلی زاده به عنوان صاحبان این فیلم داشتیم و همه باهم در تلاش هستیم و همکاری می کنیم تا جامعه اسلامی و تشیع از این اثر فاخر محروم نشوند.

وی افزود: با توجه به مجموعه اتفاقاتی که رخ داد فکر می کنم در حال رسیدن به نتیجه با یکدیگر هستیم البته فردا شنبه مصادف با ۱۰ مهر ماه هم جلسه ای با یکدیگر داریم. به هر حال با توجه به چیزی که اعلام کرده بودیم ما بر سر عهد و پروانه نمایشی که داده بودیم هستیم.

ایوبی عنوان کرد: ما حتی اعلام کردیم که اگر صاحبان فیلم اصرار بر نمایش فیلم با چهره حضرت عباس(ع) هستند این اتفاق می افتد و ما حرفی نداریم. ما در واقع اختیار را به صاحبان فیلم داده ایم زیرا آنها افرادی متدین و آشنا به فضای کشور هستند و به خوبی مسایل را درک می کنند.

رییس سازمان سینمایی بیان کرد: صاحبان فیلم قدر اثر خود را می دانند به همین دلیل منتظر هستیم تا خودشان به یک تصمیم واحد برسند که آیا نمایش فیلم با نمایش چهره باشد یا بدون چهره. هر تصمیمی که آنها بگیرند ما تلاش می کنیم تصمیمشان را عملی کنیم.

ایوبی تاکید کرد: با توجه به اینکه اکران «رستاخیز» از موعد نمایش خود به تعویق افتاده است صاحبان فیلم انتظار حمایت بیشتری از ما دارند بنابراین با توجه به اینکه صاحبان فیلم انسان های منطقی هستند هر تصمیمی که بگیرند به آن احترام می گذاریم، ما همه تلاش خودمان را می کنیم تا خواست و نظر آنها عملی شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این تصمیم سازمان سینمایی متاثر از رایی است که چندی پیش به نفع رستاخیر در نظام قضایی کشور صادر شد، گفت: ما بارها گفته ایم در این پرونده حاکم و محکوم و شاکی و متشاکی وجود ندارد، ما و صاحبان فیلم «رستاخیز» یکی هستیم. در این باره هم باید بگویم این رای تازه صادر شده است و به دلیل وظایف سازمانی که وزارت ارشاد دارد اداره کل حقوقی اعتراض کرده است و ما منتظر تجدید نظر هستیم و اگر چنانچه رای ابلاغ شود به معنای این است که می توانند درخواست خسارت کنند.

رییس سازمان سینمایی در پایان خاطرنشان کرد: درخواست خسارت، فرایندی را در پی دارد که درا این مدت هم ما و هم خودشان و هم مردم این فرصت را از دست می دهند.