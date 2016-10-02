به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، نشست رسانهای گروه پژوهشی شخصیتهای مانا، صبح ۱۱ مهرماه در سالن امیرحسین فردی حوزه هنری، با حضور یحیی آریا بخشایش دبیر گروه پژوهش، جعفر گلشن روغنی، جواد کاموربخشایش، محمد قبادی و اکبر خوشزاد کارشناسان گروه پژوهش برگزار شد.
در ابتدای این نشست یحیی آریا بخشایش ضمن تشکر از همه همکاران و دست اندرکاران که در امر گردآوری و چاپ این مجموعه پژوهشی گروه ایشان را یاری کردند، همزمانی انتشار اولین مجموعه شخصیتهای مانا را با آغاز سال تحصیلی خوش اقبالی تیم پژوهش این مجموعه دانست و اظهار داشت: گروهی پژوهشی شخصیتهای مانا از اردیبهشت سال ۸۸ تشکیل شد و بعد از آن تصمیم گرفتیم که در مورد زندگینامه شخصیتهای موثری که در تاریخ معاصر فعالیتهای اثرگذار، مفید و جریان ساز داشتهاند در کلیه زمینههای ادبی، سیاسی، ورزشی، فرهنگی و... مجموعهای پژوهشی، علمی و اسنادی برای گروه مخاطبان دانشگاهی، دانشجو و علمی کشور تهیه و تدوین کنیم.
وی اضافه کرد: پس از تجربه پژوهشی «فرهنگ نام آوران معاصر» گروهی متشکل از ۵ نفر شکل گرفته و طرح اولیه این مجموعه تهیه شد. پس از آن تایید طرح از طرف هدایت الله بهبودی مدیر دفتر ادبیات انقلاب اسلامی به جمع آوری و انتخاب مداخل پرداختیم.
دبیر گروه پژوهشی شخصیتهای مانا با اعلام اینکه ۱۰۰ شخصیت از مجموع ۳۰۰ شخصیت، برای تالیف زندگینامه به تایید گروه رسید توضیح داد: پس از بررسی و پالایش ۳۰۰ شخصیت پیشنهادی به ۱۰۰ مدخل برای تدوین و تالیف زندگینامه رسیدیم.
آریا بخشایش در خصوص شیوه کار در این مجموعه گفت: از ابتدا تا کنون کارهای اجمالی بسیاری درخصوص زندگینامهها صورت گرفته اما در این مجموعه همه کارها به صورت گروهی انجام شده و هر شخص مدخلی را برای تالیف انتخاب و روی آن شخصیت کار کرده است؛ ما در موارد کارشناسی هم با رای گروه آثار را مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهیم. همچنین در این مجموعه برای تنوع قلم و نگاه ما از نویسندگان توانا و پژوهشگران ارجمند بیرون از گروه هم استفاده کردهایم که غالبا از اساتید ادبیات و پژوهشگران برتر هستند به عنوان نمونه دکتر علی اصغر دادبه، رضا مختاری اصفهانی و ... در این مجموعه آثاری را تالیف کردند.
وی با اعلام اینکه ۱۰ جلد از مجموعه ۱۰۰ جلدی شخصیتهای مانا امروز توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده و در دسترس عموم قرار گرفته است اظهار داشت: ۱۰ جلد دوم این مجموعه هم در انتظار چاپ است و حدود ۲۲ مدخل در دست نگارش است. امیدواریم امسال مجموعه دوم و سال آینده مجموعه سوم این پروژه را به چاپ برسانیم. از شخصیتهایی که در ۱۰ جلد اول به آن ها پرداخته شده است میتوان به سلمان هراتی، سید احمد خمینی، سید جعفر شهیدی، سید غلام رضا سعیدی، سید محمد فرزان، سید محمدعلی داعی الاسلام، طاهره صفارزاده، مجید شریف واقفی و حاج آقا حسین قمی اشاره کرد.
کتابهایی با هدف شناساندن الگوها به جوانان جامعه
جعفر گلشن روغنی، کارشناس پژوهشی شخصیتهای مانا، با در این نشست با اعلام اینکه هدف از تولید این مجموعه شناساندن الگوها به جوانان جامعه است تصریح کرد: در جامعه ما آثار بسیاری منتشر میشود، اما ما احساس کردیم شناساندن الگوهای مناسب برای جوانان میتواند زمینه مناسبی برای تالیف زندگینامه نام آوران و ماندگاران معاصر باشد. به همین دلیل با معیار زندگی موفق، مثبت و تاثیرگذار به سراغ شخصیتهایی رفتیم که میتوانست الگوی مناسبی برای جوانان و جامعه ما باشد.
وی اضافه کرد: از دیگر معیارهای ما برای انتخاب شخصیت این بود که وی در قید حیات نباشد. چراکه نمیخواستیم در کشاکش حرف و حدیثها و اسناد و مدارکی که ممکن بود در آینده از نام آوران در قید حیات به دست میآید، بیفتیم.
گلشن نوع نگاه در انتخاب شخصیتهای مانا را به دور از نگاه رسانهای و حاکمیتی خواند و عنوان کرد: در این مجموعه فراتر از نگاه رسانهای و حاکمیتی به شخصیتها پرداخته شده است و شخصیتهای گمنام تاریخ معاصر مورد توجه ویژهتری قرار گرفته اند. با توجه به اسناد و مدارک در دسترس و صحیح به شناسایی شخصیتهای گمنام بسیاری پرداختهایم که نامی ندارند اما تاثیرات بسیاری برای جامعه داشتهاند. ما سعی کردیم که این افراد را به جامعه معرفی کنیم.
وی مقطع زمانی شخصیتهای انتخاب شده در این مجموعه را از زمان انقلاب مشروط تا به امروز عنوان کرد و گفت: در آرشیو دفتر ادبیات انقلاب اسلامی آرشیوی غنی از پروندها و اسناد داشتیم که با بررسی و مطالعه آن ها از این گنجینه عظیم برای تالیف این مجموعه استفاده شده است.
اکبر خوشزاد، از کارشناسان گروه پژوهش، در این نشست در خصوص نحوه کارشناسی آثار گفت: آثار در دو یا چند مرحله مورد کارشناسی قرار میگرفت که در مرحله اول در مورد کلیات کار نظر میدادیم و شامل انطباق اثر با شیوه نامه و حجم اثر، مقدمه، سالشمار، منابع و ... بود که می بایست اثر منطبق با الگویی که با مشارکت گروه طراحی کردیم، باشد. نویسنده همچنین می بایست از همه منابعی که در اختیارش قرار داده شده و یا خود پیدا کرده است به خوبی استفاده کرده باشد و اثر دارای متنی روان و منسجم باشد.
وی اضافه کرد: در مرحله دوم نظرات کارشناسان به نویسنده اعلام میشد و موارد اصلاحی، پیشنهادی و یا خواسته شده به اطلاع او میرسید و این مرحله تا زمانی که اثر به اجماع کاملی از طرف کارشناسان گروه برسد ادامه داشت.
محمد قبادی از دیگر کارشناسان و نویسندگان این مجموعه در خصوص جامعه هدف برای تالیف زندگینامه شخصیتهای مانا گفت: به خاطر تجربه ما در «فرهنگ نام آوران معاصر» مخاطبان این مجموعه را دانشجویان و دانشگاهیان قرار دادیم؛ اما این به این معنی نیست که این کتابها برای مخاطب عام قابل استفاده نیست؛ چرا که متن کتاب بسیار روان بوده و نثری جذاب دارد.
وی اضافه کرد: با توجه به مخاطب دانشگاهی این مجموعه، آثار تالیفی با تاکید بر منابع اصلی و دست اول و اصیل جمع آوری و چاپ شده است که مورد استفاده پژوهشگران نیز باشد. به همین دلیل هر کتاب بارها و بارها کارشناسی شده است تا کمترین خطا در ارائه استنادات علمی در آن باشد.
گلشن در این رابطه گفت: منابع تاریخی شفاهی همچون صوت، عکس و یا تصویر از منابع مورد استفاده و همچنین قابل اعتنای ما برای این پژوهشها محسوب میشد.
جواد کاموربخشایش از کارشناسان و نویسندگان این مجموعه همچنین در این نشست از حدود ۸ سال تلاش مستمر برای به ثمر رسیدن این مجموعه سخن گفت و تاکید کرد: آنچه امروز در جامعه به آن نیازمندیم معرفی الگوهایی است که بتوانند برای جوانان جامعه انگیزه و پویایی ایجاد کنند.
وی ادامه داد: در این مجموعه سعی کردیم بیشتر به شخصیتهای گمنام بپردازیم و همچنین شخصیتهای کم نام که تاثیرات شگرفی در جامعه داشتهاند ولی کمتر به آن ها پرداخته شده و دسته سوم شخصیتهایمشهوری که نگاه علمی و اسنادی جدی به زندگی آن ها نشده است.
کامور بخشایش در خصوص مهندسی این مجموعه گفت: در چیدمان این مجموعه استانداردهایی را مورد استفاده قرار دادیم که کاری مستند و علمی با نثری روان تولید شود. از ویژگیهای این اثر نثر روایی آن است که در غالب استنادهای علمی و پژوهشی گاه به دایرة المعارف و گاه به روایت تنه میزند.
در پایان این نشست ۱۰ جلد از مجموعه نخست شخصیتهای مانا رونمایی شد.
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