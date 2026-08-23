داوری ۴۵۰۰ اثر رسیده به دهمین دوره جایزه فیروزه

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوری‌زاده مدیر کل موسسات و صنوف فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای سیاست‌گذاری جایزه فیروزه با اعلام خبر آثار راه‌یافته به مرحله نهایی دهمین جایزه فیروزه گفت: داوری این دوره به‌ صورت متمرکز و تخصصی و توسط هیئت‌های داوری هر حوزه انجام شده است. آثار بر اساس شاخص‌های تخصصی اعلام‌شده، ارزیابی شده‌اند و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها و اداره کل مجامع و فعالیت‌های فرهنگی در انتخاب آثار نقشی نداشته‌اند.

او، ادامه داد: ‌در مرحله نهایی، آثار منتخب پس از ارسال اصل اثر، بار دیگر توسط داوران بررسی می‌شوند و رتبه‌های اول تا سوم هر بخش بر اساس این ارزیابی مشخص خواهد شد. بنابراین راه‌یابی یک اثر به مرحله نهایی به معنای کسب رتبه نهایی نیست.

نوری‌زاده، با اشاره به زمان اعلام آثار راه‌یافته به استان‌ها گفت: فهرست آثار منتخب این هفته طی مکاتبه رسمی به استان‌ها اعلام شده و دبیرخانه‌های استانی موظف‌اند پس از اعلام نتایج، با صاحبان آثار منتخب برای ارسال اصل اثر در مهلت تعیین‌شده هماهنگ کنند. در صورت عدم ارسال اثر در موعد مقرر، اثر از فرآیند انتخاب برندگان نهایی حذف خواهد شد.

او، افزود: با توجه به محدود بودن ظرفیت مرحله نهایی، قرار نگرفتن یک اثر در فهرست منتخبین به معنای کم‌ارزش بودن آن یا نادیده گرفتن تلاش پدیدآورنده نیست. تعداد بالای آثار رسیده و رقابت میان آنها موجب شده است تنها آثار دارای امتیاز بالاتر به مرحله نهایی راه پیدا کنند.

دبیر شورای سیاست‌گذاری جایزه فیروزه، خاطرنشان کرد:‌ همه شرکت‌کنندگان دهمین دوره جایزه فیروزه، اعم از منتخب و غیرمنتخب، از هفته آینده امکان دریافت لوح سپاس مشارکت خود را از طریق پروفایل شخصی در سامانه جایزه خواهند داشت.

گفتنی است که آثار راه‌یافته به مرحله نهایی پس از ارسال و پایان داوری عودت داده نخواهند شد و در نمایشگاه دائمی جایزه فیروزه در مجموعه برج آزادی به نمایش درمی‌آیند. این نمایشگاه علاوه بر معرفی آثار، با هدف معرفی تولیدکنندگان، ایجاد ارتباط با خریداران و فعالان فرهنگی، توسعه شبکه فروش و کمک به تجاری‌سازی محصولات فرهنگی راه‌اندازی خواهد شد.

دهمین دوره جایزه فیروزه همچون دوره‌های قبل در بخش هدایای فرهنگی، عروسک، اسباب‌بازی و نوشت افزار فراخوان اولیه خود را منتشر کرده بود. امسال برای نخستین بار موضوع طراحی شخصیت نیز در این رویداد به داوری گذاشته شد. با آغاز جنگ رمضان و شهادت دانش آموزان میناب، دبیرخانه این جایزه بخش ویژه‌ای را نیز به این موضوع اختصاص داد و آثار ارسال در بخش‌های اصلی در این موضوع نیز داوری شدند. اختتامیه دهمین دوره جایزه فیروزه، هفته پایانی شهریورماه برگزار شود.