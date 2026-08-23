به گزارش خبرگزاری مهر، همشهری نوشت: در میان کوهستان‌های سرسبز شمال استان آذربایجان شرقی شهری آرام و خوش‌آب‌وهوا قرار گرفته که بسیاری از گردشگران هنوز آن را به‌خوبی نمی‌شناسند. هوراند در منطقه تاریخی و طبیعی ارسباران واقع شده و از شمال با شهرستان پارس‌آباد، از شرق با گرمی استان اردبیل، از جنوب شرق با مشگین‌شهر، از غرب با کلیبر و از جنوب با اهر همسایه است. این شهر در فاصله حدود ۱۷۲ کیلومتری تبریز قرار دارد و مسیر دسترسی به آن از میان کوه‌ها، جنگل‌ها و دره‌های چشم‌نواز می‌گذرد.

بر اساس اطلاعات سازمان میراث فرهنگی و منابع پژوهشی، هوراند سابقه سکونت بسیار طولانی دارد و آثار تاریخی آن نشان می‌دهد که این منطقه از دوران پیش از اسلام نیز محل زندگی انسان بوده است. موقعیت کوهستانی، رودخانه‌های دائمی و پوشش جنگلی گسترده، نقش مهمی در شکل‌ گیری تمدن‌های قدیمی این منطقه داشته‌اند.

طبیعتی که بخشی از جنگل‌های ارزشمند ارسباران است

یکی از مهم ترین ویژگی های هوراند، قرار گرفتن آن در محدوده جنگل‌های ارسباران است که به دلیل ارزش‌های طبیعی و تنوع زیستی، در فهرست ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره یونسکو ثبت شده است. این جنگل‌ها از مهمترین زیست‌ بوم‌های ایران محسوب می‌شوند و نقش مهمی در حفظ گونه‌های گیاهی و جانوری دارند. هوراند حدود ۱۱ هزار هکتار جنگل و بیش از ۷۰ هزار هکتار مرتع دارد. این گستره طبیعی باعث شده چشم‌اندازهای منطقه در بیشتر روزهای سال سرسبز و چشم‌نواز باشد. رودخانه‌های دائمی، چشمه‌ها و دره‌های عمیق نیز به زیبایی این منطقه افزوده‌اند و آن را به مقصدی مناسب برای طبیعت‌گردان، عکاسان و علاقه‌مندان به حیات‌وحش تبدیل کرده‌اند.

جنگل تنباکولو نگین سبز هوراند

یکی از مشهورترین جاذبه‌های طبیعی هوراند، جنگل تنباکولو است که تنها حدود یک کیلومتر با مرکز شهر فاصله دارد. این جنگل به دلیل دسترسی آسان، پوشش گیاهی متنوع و چشم‌اندازهای بکر، از محبوب‌ترین مقاصد گردشگری منطقه به شمار می‌رود. درختان سرخدار، ممرز، فندق، گردو، سماق، بلوط و گونه‌های مختلف گیاهان بومی، چهره‌ای منحصر به فرد به این جنگل داده‌اند.

بسیاری از کارشناسان محیط‌زیست ارسباران را یکی از غنی‌ترین رویشگاه‌های جنگلی کشور معرفی می‌کنند، زیرا صدها گونه گیاهی و جانوری در آن زندگی می‌کنند. علاوه بر پوشش گیاهی، جنگل تنباکولو زیستگاه گونه‌های ارزشمند جانوری مانند خرس قهوه‌ای، روباه، سیاه‌گوش، گراز، کبک، عقاب طلایی، شاهین و پرندگان شکاری دیگر است. البته مشاهده این حیوانات تنها در شرایط خاص و با رعایت اصول حفاظت از محیط‌زیست امکان‌پذیر است و گردشگران باید از نزدیک شدن یا آسیب رساندن به زیستگاه آن‌ها خودداری کنند.

قوبول‌ دره‌سی، منطقه‌ای با بیش از سه هزار سال قدمت

در ۱۷ کیلومتری هوراند و در روستای چیناب، منطقه‌ای تاریخی و طبیعی به نام قوبول‌ دره‌سی قرار گرفته است. این منطقه علاوه بر زیبایی طبیعی، از نظر باستان‌شناسی نیز اهمیت فراوانی دارد. بر اساس مطالعات انجام‌شده قدمت این منطقه به بیش از سه هزار سال می‌رسد. قوبول‌ دره‌سی در پشت کوهی سنگی قرار گرفته و روبه‌روی آن کوه معروف هشت‌سر دیده می‌شود.

وجود غارهای متعدد کوچک و بزرگ، یکی از ویژگی‌های شاخص این منطقه است. اهالی محلی معتقدند برخی از این غارها ظرفیت حضور هزاران نفر را دارند. هرچند این روایت‌ها نیازمند بررسی علمی است اما عظمت غارها و سنگ‌های طبیعی اطراف آن‌ها، هر بیننده‌ای را شگفت‌زده می‌کند. این منطقه برای علاقه‌مندان به زمین‌شناسی، طبیعت‌گردی و تاریخ، جذابیت ویژه‌ای دارد.

تپه باستانی آغامال‌تپه‌سی، یادگاری از اشکانیان

یکی دیگر از آثار تاریخی مهم هوراند، تپه باستانی آغامال‌تپه‌سی است که در روستای شکرلو و در حدود ۳۰ کیلومتری شمال غربی شهر قرار دارد. بررسی‌های باستان‌شناسان نشان می‌دهد این محوطه تاریخی متعلق به دوره اشکانیان و همچنین قرون اولیه اسلامی است. وجود چنین محوطه‌هایی نشان می‌دهد منطقه هوراند در گذشته یکی از مراکز مهم استقرار جمعیت در شمال‌غرب ایران بوده و مسیرهای ارتباطی مهمی از آن عبور می‌کرده است. اگرچه این محوطه هنوز نیازمند کاوش‌های گسترده‌تر است اما یافته‌های باستان‌شناسی ارزش تاریخی آن را تأیید می‌کنند.

قلعه پشتو، دژی مستحکم بر فراز کوه

در ۱۲ کیلومتری هوراند و در روستای پیشتاب، قلعه‌ای تاریخی قرار دارد که مردم منطقه آن را با نام قلعه پشتو می‌شناسند. قدمت این قلعه به دوره اشکانیان نسبت داده می‌شود. مهمترین ویژگی آن، استقرار بر فراز ارتفاعات سنگی و وجود پرتگاه‌های عمیق در اطراف آن است که امنیت قلعه را در گذشته تامین می‌کرد. حصارهای طبیعی، صخره‌های بلند و چشم‌انداز وسیع اطراف قلعه، نشان می‌دهد سازندگان آن با بهره‌گیری از ویژگی‌های طبیعی منطقه، استحکامی کم‌نظیر ایجاد کرده بودند. امروزه بقایای این قلعه، یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های تاریخی هوراند محسوب می‌شود.

مسجد جامع هوراند، میراثی از معماری بومی

در کنار آثار پیش از اسلام، هوراند دارای بناهای ارزشمند اسلامی نیز هست. مسجد جامع هوراند که بیش از ۳۰۰ سال قدمت دارد، از مهم‌ترین بناهای تاریخی شهر به شمار می‌رود. این مسجد در دو طبقه ساخته شده و بخش‌هایی مانند شاه‌نشین، مجاورخانه، سقاخانه، هیزم‌خانه و آبدارخانه را در خود جای داده است. معماری ساده اما کاربردی این بنا، نمونه‌ای از شیوه ساخت مساجد محلی در مناطق کوهستانی آذربایجان است. مسجد جامع همچنان یکی از مراکز مذهبی و اجتماعی شهر محسوب می‌شود و علاوه بر ارزش تاریخی، جایگاه فرهنگی مهمی برای مردم منطقه دارد.

روستای کوجان، ترکیب باغ، کوه و طبیعت

در فاصله ۱۲ کیلومتری هوراند، روستای کوجان قرار گرفته است که به دلیل قرار گرفتن در میان دره‌ای کوهستانی، چشم‌اندازهای بسیار زیبایی دارد. اطراف این روستا را درختان نیمه‌ جنگلی و باغ‌های میوه فرا گرفته‌اند. گیلاس، توت، انجیر، گردو و انار از مهم‌ترین محصولات باغی این منطقه هستند. در فصل بهار، شکوفه‌های درختان و در تابستان، سرسبزی باغ‌ها، فضای دل‌نشینی برای گردشگران فراهم می‌کند. بسیاری از مسافران، کوجان را یکی از بهترین مکان‌ها برای تجربه آرامش طبیعت ارسباران می‌دانند.

اژدهاداش، تپه‌ای کوچک با رازهای بزرگ

در دشت لشگرگاه هوراند، تپه‌ای کوچک قرار دارد که مردم محلی آن را «اژدهاداش» یا سنگ اژدها می‌نامند. اگرچه این تپه از نظر ابعاد چندان بزرگ نیست، اما اهمیت باستان‌شناسی قابل توجهی دارد. آثار کشف‌شده از جمله قطعات سفال و ابزارهای سنگ چخماق نشان می‌دهد این محوطه به قرون اولیه هزاره اول پیش از میلاد تعلق دارد. چنین یافته‌هایی نشان‌دهنده قدمت سکونت انسان در این منطقه و اهمیت هوراند در تاریخ شمال‌غرب ایران است.

بهترین زمان سفر به هوراند

هوراند اقلیمی کوهستانی دارد. زمستان‌های آن سرد و برفی و پاییز آن نسبتا خنک است، بنابراین سفر در این فصول ممکن است با محدودیت‌هایی همراه باشد. بهار بهترین فصل برای دیدن جنگل‌های سرسبز، شکوفه‌های درختان و رودخانه‌های پرآب است. تابستان نیز با هوایی خنک‌تر از بسیاری از مناطق کشور، فرصت مناسبی برای طبیعت‌گردی، کوهنوردی و بازدید از روستاها و آثار تاریخی فراهم می‌کند. اگر هدف اصلی سفر، لذت بردن از طبیعت ارسباران باشد، اواخر اردیبهشت تا اوایل شهریور بهترین زمان بازدید از هوراند خواهد بود.

سفری که تاریخ و طبیعت را کنار هم قرار می‌دهد

هوراند از جمله شهرهایی است که در آن می‌توان هم‌زمان تاریخ چند هزار ساله و طبیعت کم‌نظیر را تجربه کرد. جنگل‌های تنباکولو، قوبول‌دره‌سی، قلعه پشتو، مسجد جامع، تپه‌های باستانی و روستاهای سرسبز، تنها بخشی از ظرفیت‌های گردشگری این منطقه هستند. برای مسافرانی که به دنبال مقصدی آرام، کمتر شناخته‌شده و سرشار از زیبایی‌های طبیعی و تاریخی هستند، هوراند می‌تواند انتخابی متفاوت و خاطره‌انگیز باشد.