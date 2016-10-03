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۱۲ مهر ۱۳۹۵، ۹:۴۶

مدیر بنیاد مسکن شادگان:

بهسازی ۱۰ روستای دهستان حسینی شادگان انجام شد

بهسازی ۱۰ روستای دهستان حسینی شادگان انجام شد

شادگان ـ مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شادگان گفت: تا کنون عملیات بهسازی ۱۰ روستا از دهستان حسینی شهرستان انجام شده است.

سید محمد موسوی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات انجام شده در روستاهای دهستان حسینی شامل: احداث سه دستگاه پارک کودک، آسفالت معابر به مقدار ۴۴ هزار مترمربع، زیرسازی حدود ۸۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع، هشت هزار و ۴۵۰ مترمربع پیاده روسازی و دو هزار و ۱۵۰ مترمکعب بتن ریزی بوده است.

وی با بیان اینکه طرح هادی تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار شهرستان تهیه شده است، عنوان کرد: از جمله روستاهایی که طرح بهسازی در آنها اجرا شده می توان به روستاهای غریبه، حسینی، منصوره سادات، آلبوعبید، میلان، منصوره علیا و سفلی و همچنین روستاهای چومه سید علوان، چومه توپچی و آلبوحصار اشاره کرد و در صورت تأمین اعتبارات لازم و مکفی سایر روستاها نیز از این طرح بهره مند خواهند شد.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شادگان یاد آور شد: بحث بهسازی روستاها یک قدم خوبی است که روستاییان در روستاها بمانند و در این میان باید اسباب معیشت و رفاه مردم هم تامین شود که تحقق این مهم باعث ماندگاری روستاییان در روستاها می شود.

موسوی همچنین گفت: اجرایی کردن طرح هادی در روستاهای شهرستان شادگان زیربنای کلیه کارهای عمرانی است و به همین دلیل توجه به اجرایی کردن این طرح‌ها در مناطق روستایی شهرستان یکی از برنامه های اصلی در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شادگان به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: روند بهسازی معابر روستایی شهرستان تاکنون پیشرفت مطلوبی داشته است.

کد مطلب 3785655

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