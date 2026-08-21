به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورد آف ریل، روزنامه ال موندو تایید کرده است که فیلمبرداری فیلم بعدی وودی آلن از ۵ اکتبر (۱۳ مهر) در مادرید آغاز خواهد شد.

این فیلم که طبق برنامه‌ریزی اولیه‌اش قرار بود در بهار فیلمبرداری شود، اما تا آخر تابستان ساختش به تعویق افتاد، طبق توافق باید عنوانی مرتبط با مادرید داشته باشد و به تمامی در این شهر فیلمبرداری شود.

مثل دیگر فیلم‌های وودی آلن، خود وی نویسنده فیلمنامه و کارگردان فیلم پنجاه و یکمش هم است.

این پروژه با حمایت مالی ساخته می‌شود و جامعه مادرید ۱.۵ میلیون یورو برای ساخت آن کمک می‌کند. شورای شهر مادرید هم ۱.۵ میلیون یورو برای تولید آن می‌پردازد تا در مجموع حدود ۱۵ درصد از بودجه تخمینی ۱۲ میلیون دلاری فیلم تأمین شود.

جزئیات طرح داستان و بازیگران این فیلم هنوز فاش نشده است اما احتمال می‌رود بازیگران «ویکی کریستینا بارسلونا» یعنی خاویر باردم و پنه‌لوپه کروز که همواره از حامیان آلن بوده‌اند، در این پروژه حضور داشته باشند. این که زبان فیلم اسپانیایی خواهد بود یا خیر، هنوز روشن نیست.

آخرین فیلم آلن سال ۲۰۲۳ با عنوان «کوپ دو شانس»، پنجاهمین فیلمی بود که وی کارگردانی کرد. این فیلم که در جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد، به زبان فرانسوی ساخته شد، با استقبال منتقدان هم روبه رو شد و امتیاز ۸۴ درصد را در راتن تومیتوز کسب کرد تا بهترین فیلم او از زمان «یاسمن آبی» در سال ۲۰۱۳ شود.

آلن به تازگی به راجر فریدمن، روزنامه‌نگار، گفته دلش می‌خواهد فیلم دیگری در نیویورک بسازد، اما در تأمین بودجه مشکل واقعی دارد. پس از ادعای اخیر میا فارو و دخترش در دوره «هشتگ می تو» وی فیلم دیگری در آمریکا نساخته و در ۷ سال اخیر در پاریس، سن سباستین و اکنون مادرید به فیلمسازی پرداخته است.

ال موندو افزوده است: رابطه این کارگردان نیویورکی با اسپانیا در سال‌های قبل نیز پابرجا بود و فیلم «ویکی کریستینا بارسلونا» محصول سال ۲۰۰۸، بیشتر در بارسلونا و اویدو؛ جایی که حتی یک مجسمه برنزی این کارگردان در مرکز شهر جای دارد، فیلمبرداری شد. فیلم «جشنواره ریفکین» محصول سال ۲۰۲۰ نیز در سن سباستین فیلمبرداری شد و از جشنواره فیلم این شهر باسکی به عنوان پس‌زمینه استفاده شد. این فیلم افتتاحیه آن سال جشنواره سن سباستین هم بود و النا آنایا، سرگی لوپز و انریکه آرچه از بازیگران آن بودند.

مادرید چهارمین شهر اسپانیا خواهد بود که میزبان محصولی از وودی آلن می‌شود و فیلمبرداری به مدت ۶ ماه در پایتخت ادامه خواهد یافت. طبق آمار منتشر شده توسط روزنامه ال موندو، این امر تقریباً ۱۲۰۰ شغل مستقیم و کمی بیش از ۲۰۰۰ شغل غیرمستقیم در شهر ایجاد می‌کند. همین برآوردها نشان می‌دهد که بازده اقتصادی برای منطقه، فقط از محل اسکان افراد درگیر در تولید، بیش از نیم میلیون یورو خواهد بود.

وودی آلن فیلمسازی است که ویلیام فریدکین او را «بزرگترین کارگردان زنده» نامیده و آثار برجسته متعددی در کارنامه پرو پیمانش دارد که «آنی هال، منهتن»، «برادوی دنی رز»، «هانا و خواهرانش» و «جنایت و جنحه» از جمله آنها هستند.