ثبت تندباد ۵۴ کیلومتری در سه نقطه استان سمنان

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته وزش باد در نقاط مختلف استان سمنان شدت گرفت و سرعت باد در دامغان و ایوانکی از ۵۴ کیلومتر بر ساعت عبور کرد که از بیشترین سرعت‌های ثبت‌شده در شهرهای استان بوده است.

وی افزود: پرور در شهرستان مهدیشهر نیز با ثبت سرعت ۵۴ کیلومتر بر ساعت، در زمره نقاط دارای بیشترین سرعت وزش باد در استان طی این بازه زمانی قرار گرفت.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با اشاره به سرعت وزش باد در مراکز شهرستان‌ها، گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته سرعت باد در سمنان ۳۲، شاهرود ۴۰، گرمسار ۴۳، بیارجمند ۵۰، آرادان ۵۰، بسطام ۴۷، میامی ۴۳، رضوان ۴۳ و شهمیرزاد ۳۲ کیلومتر بر ساعت ثبت شد.

مصطفوی ادامه داد: در همین مدت، سرعت وزش باد در حسینان ۴۳، کوهان ۳۶، مجن ۲۲، مهدیشهر ۴۷، نردین ۲۲، امیریه ۳۶، سرخه ۳۲، فرومد ۲۹، قلعه‌نوخرقان ۲۵، کلاته‌خیج ۲۲ و فولادمحله ۴۰ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.

وی همچنین بیان کرد: سرعت وزش باد در ۲۴ ساعت منتهی به صبح جمعه در فرودگاه شاهرود ۴۳، فرودگاه سمنان ۴۳، آهوان ۴۰ و افتر ۳۶ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.