به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت نام برای حضور در پانزدهمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که تا پیش از این ۲۰ شهریور تا ۲۰ مهرماه در نظر گرفته شده بود به مدت ۱۰ روز تمدید شده و تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت.

بر همین اساس این تمدید مهلت برای موسسات در نظر گرفته شده و در بخش کارکنان نیز شاهد تمدید زمان خواهیم بود که البته زمان دقیق آن هنوز اعلام نشده است.

شرکت کنندگان در این آزمون در چهار گروه حفظ، ترجمه و مفاهیم، تدبر در قرآن و معارف قرآن و اهل بیت(ع) حضو خواهند یافت. همچنین رشته های این آزمون که ۱۸ رشته است عبارت از حفظ یک جزء، سه جزء، پنج جزء، ۱۰ جزء، ۱۵ جزء، ۲۰ جزء، حفظ جزء ۳۰، حفظ کل قرآن کریم، مفاهیم مقدماتی و تکمیلی در پنج رشته، تدبر جزء ۲۹، تدبر جزء ۳۰ قرآن کریم، مفاهیم نهج البلاغه، مفاهیم صحیفه سجادیه و اصول عقاید امامت، است.

امسال و در آزمون پانزدهم دو رشته اضافه شده است، رشته ای مربوط به بخش کارکنان دولت و نیز رشته اصول و عقاید امامت، در بخش کارکنان آزمون آن یک روز قبل از آزمون اصلی برگزار می شود و برای آنها ۲۸ ساعت آموزش ضمن خدمت در نظر گرفته می شود.

برای ثبت نام جهت حضور در این آزمون به این آدرس مراجعه نمایید.