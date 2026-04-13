۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

تمدید ثبت نام آزمون حفظ تخصصی قرآن کریم

ثبت نام آزمون حفظ قرآن کریم تا ۳۰ فروردین ماه تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، زمان ثبت نام بیست‌ویکمین دوره آزمون‌های حفظ تخصصی قرآن کریم تمدید شد.

این دوره از آزمون حفظ قرآن کریم در رشته‌های ۱۰، ۲۰ و ۳۰ جزء قرآن برگزار می‌شود.

دبیرخانه حفظ قرآن کریم اعلام کرد با توجه به شرایط ویژه کشور و برخی نارسایی‌ها در دسترسی متقاضیان محترم به سامانه، مهلت ثبت‌نام به مدت یک هفته و تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ تمدید شد.

با عنایت به برگزاری مرحله اول آزمون در روز جمعه ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ به‌صورت سراسری و همزمان، این زمان تمدید نخواهد شد.

حافظان قرآن می‌توانند در فرصت باقی‌مانده از طریق نشانی azmoonhefz.telavat.ir اقدام به ثبت نام کنند.

سیده فاطمه سادات کیایی

