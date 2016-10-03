لطف‌الله خاکساری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره فرارسیدن ماه محرم اظهار داشت: زورخانه «علی میرزای همدانی» به مناسبت فرارسیدن ماه عزای سرور و سالار شهیدان سیاه‌پوش شد.

وی افزود: در مراسمی که به مناسبت فرار رسیدن ماه محرم و سیاه‌پوش کردن زورخانه برگزار شد ضمن اجرای ورزش زورخانه‌ای توسط ورزشکاران زورخانه، مرشدین با خواندن اشعاری در مدح اباعبدالله شور و حال خاصی به مجلس دادند و مراسم سینه‌زنی در گود زورخانه برگزار شد.

دبیر هیئت ورزش‌های پهلوانی و زورخانه‌ای استان همدان همچنین با اشاره به قضاوت داور همدانی در مسابقات قهرمانی جهان گفت: غلامرضا خاکساری داور همدانی، مسابقات ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی قهرمانی سال ۲۰۱۶ جهان را قضاوت خواهد کرد.

خاکساری عنوان کرد: دومین دوره مسابقات ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی قهرمانی سال ۲۰۱۶ جهان از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه با حضور ۴۶ کشور جهان در شهر جاکارتای اندونزی برگزار می‌شود.

دبیر هیئت پهلوانی و زورخانه‌ای استان همدان با اشاره به جایگاه هیئت ورزش‌های زورخانه‌ای همدان در کشور گفت: ورزش همدان از ۱۵ سال گذشته به این‌طرف همیشه در کشور مطرح بوده و در رتبه‌های اول تا پنجم کشور جابه‌جا می‌شود و ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای همدان رکن ورزش قهرمانی کشور است.

وی یادآور شد: آموزش ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای برای علاقه‌مندان به این ورزش رایگان است.