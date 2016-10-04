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۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۹:۵۳

با تایید اتحادیه جهانی کشتی؛

میزبانی مسابقات جهانی سال ۲۰۱۸ هم به مجارستان سپرده شد

میزبانی مسابقات جهانی سال ۲۰۱۸ هم به مجارستان سپرده شد

اتحادیه جهانی کشتی، برگزاری رقابت‌های جهانی سال ۲۰۱۸ را هم به مجارستان سپرد تا این کشور طی دو سال، میزبان سه رویداد مهم بین‌المللی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهر بوداپست مجارستان روزهای شلوغ و پرکاری را پیش رو دارد، چراکه از سوی اتحادیه جهانی کشتی، میزبانی سه رویداد مهم و بین المللی کشتی را بر عهده گرفته است.

شهر بوداپست طی روزهای ۱۹ و ۲۰ آذرماه سال جاری میزبان مسابقات جهانی سال ۲۰۱۷ در اوزان غیر المپیکی خواهد بود. سپس رقابتهای کشتی قهرمانی زیر ۲۳ اروپا در سال ۲۰۱۷ در این شهر برگزار می شود.

ضمن اینکه کمیته اجرایی اتحادیه جهانی کشتی به تازگی از میزبانی رقابت‌های جهانی کشتی در سال ۲۰۱۸ در بوداپست مجارستان خبر داد که بدین ترتیب این شهر طی دو سال، میزبان سه رویداد مهم باشد.

کد مطلب 3786693

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