کلینتون با روش «کشتار هدفمند» قصد ترور «آسانژ» را داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «هیلاری کلینتون» در دوره تصدی بر وزارت خارجه آمریکا خواهان انجام «حمله پهپادی» به «جولیان آسانژ» بنیانگذار وب‌ سایت افشاگر ویکی‌لیکس، شده بود.

حمله پهپادی که یکی از روش های کشتار هدفمند است تاکنون بارها از سوی آمریکا برای هدف قرار دادن افراد مختلف مورد استفاده قرا گرفته است.

راشاتودی در ادامه به نقل از پایگاه خبری «ترو پوندیت» می نویسد: کلینتون و وزارت خارجه ایالات متحده که به خاطر افشاگری های ویکی‌لیکس درباره اسرار نظامی امریکا در جنگ‌های عراق و افغانستان تحت فشار بودند، نشست‌های متعددی برای ساکت کردن آسانژ و وب‌سایت افشاگر او برگزار کرده بودند. کلینتون در یکی از این نشست‌ها می‌پرسد: «آیا نمی‌شود با پهپاد آسانژ را هدف قرار داد؟»

پایگاه خبری ترو پوندیت می‌نویسد افرادی که در جلسۀ ۲۳ نوامبر ۲۰۱۰ (۲ آذر ۱۳۸۹) حضور داشتند، ابتدا به سخنان کلینتون خندیدند اما متوجه شدند اظهارات وزیر خارجه جدی بوده است.

بنا بر گزارش‌ها، کلینتون که در این جلسه به شدت خشمگین شده بود، آسانژ را «هدفی آسان» توصیف کرده بود. بعد از پیشنهاد پهپادی کلینتون، مقامات وزارت خارجه آمریکا پرداخت جایزه نقدی به افرادی که در دستگیری و استرداد بنیانگذار ویکی‌لیکس به ایالات متحده کمک کنند، مدنظر قرار دادند.

به گفتۀ برخی منابع، در این جلسه‌ها صحبت از جایزۀ ۱۰ میلیون دلاری بوده است.

بنابراین گزارش، ویکی‌لیکس پنج روز بعد از برگزاری این جلسه، انتشار و افشای اسناد محرمانه آمریکا را – که از آن با عنوان کِیبِل‌گِیت یاد می‌شود – آغاز کرد.

در همین حال، آسانژ قرار است امروز سه‌شنبه از سفارت اکوادور در لندن، که پنج سال است در آنجا زندانی شده، به یک افشاگری تازه بپردازد.

گمان می‌رود این افشاگری که عنوان آن «شگفتی اکتبر» است، به کلینتون در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا ضربه بزند.

گفته می‌شود آسانژ در مراسم جشن ۱۰ سالگی ویکی‌لیکس که سه‌شنبه (۱۳ مهر) در برلین، پایتخت آلمان، برگزار خواهد شد، از طریق ویدئو-کنفرانس برای حاضرین در این مراسم سخنرانی خواهد کرد.