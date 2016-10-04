  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۱۵

نقاش و بازیگر سینما راوی سفر سهراب شهیدثالث شد

نقاش و بازیگر سینما راوی سفر سهراب شهیدثالث شد

مهدی احمدی نقاش و بازیگر سینما، راوی فیلم مستند «سفر سهراب» به کارگردانی امید عبدالهی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند بلند «سفر سهراب» که پرتره‌ای از زنده یاد سهراب شهید ثالث فیلمساز سینمای ایران است، آخرین مراحل فنی تولید را پشت سر می‌گذارد و مهدی احمدی نقاش و بازیگر سینما، گفتار متن این مستند- پرتره را روایت خواهد کرد.

وی که پیش از این در فیلم‌های سینمایی «در کوچه‌های عشق»، «عروس آتش» و «شب‌های روشن» به ایفای نقش پرداخته، برای اولین بار است که گویندگی گفتار متن یک فیلم مستند را برعهده می‌گیرد.

مراحل پژوهش و تولید این مستند- پرتره به کارگردانی و تهیه‌کنندگی امید عبدالهی از ابتدای سال ۱۳۹۳ آغاز شده و بر یکی از مقاطع زندگی سهراب شهیدثالث یعنی زمانیکه وی موفق به ساخت دو فیلم «یک اتفاق ساده» و «طبیعت بی‌جان» می‌شود، تمرکز دارد و به ارتباط میان آثار این فیلمساز و مسیر پُر فراز و نشیب زندگی‌اش می‌پردازد.

در این مستند، از تصاویر ویدیویی و عکس‌های دیده نشده‌ای از این فیلمساز فقید هم رونمایی خواهد شد.

عوامل تولید مستند بلند «سفر سهراب» عبارتند از پژوهشگر، کارگردان، تدوینگر و تهیه‌کننده: امید عبدالهی، تصویربردار: رضا تیموری، صداگذار: حسن شبانکاره، موسیقی: عماد جلالی، دستیار کارگردان و مدیر تولید: میثم عباسی، عکاس: لیلا قدرت‌الهی فرد، طراح پوستر و عنوان‌بندی: مهدی فاتحی، تهیه شده در: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.

مستند بلند «سفر سهراب» برای اولین نمایش عمومی، متقاضی شرکت در دهمین جشنواره بین‌المللی «سینما حقیقت» شده است.

کد مطلب 3786873
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها