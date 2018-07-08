«سفر سهراب» در خانه هنرمندان اکران می شود/ حضور عوامل فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با دومین هفته اکران مستند سینمایی «سفر سهراب»، امید عبدالهی نویسنده و کارگردان این فیلم با همراهی کاوه سجادی حسینی کارگردان سینما و جمال رحمتی کارتونیست و فیلمساز، میزبان تماشاگران این مستند سینمایی در خانه هنرمندان می شوند.

به منظور حمایت از سینمای مستند و مستقل در ایران، عوامل این فیلم با همراهی کاوه سجادی حسینی و جمال رحمتی و جمعی دیگر از هنرمندان در روز سه شنبه ١٩ تیر ساعت ١٨ در خانه هنرمندان میزبان تماشاگران این مستند سینمایی می شوند.

در این اکران کاوه سجادی حسینی، جمال رحمتی و امید عبدالهی درباره دلایل این حرکت فرهنگی و لزوم حمایت از فیلم هایی مانند «سفر سهراب» و مجموعه فیلم های سهراب شهیدثالث که قرار است به زودی در گروه سینمایی «هنر و تجربه» اکران شوند، دقایقی با مخاطبان صحبت می کنند.

مستند «سفر سهراب» پرتره ای درباره سهراب شهیدثالث به عنوان یکی از موثرترین آغازگران سینمای نوین ایران است که در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تولید شده و یکی از مهمترین مقاطع کار و زندگی این سینماگر پیشرو را یعنی زمانی که موفق به ساخت ۲ فیلم مهم «یک اتفاق ساده» و «طبیعت بی جان» شد به تصویر می کشد. نخستین نمایش رسمی این مستند در دهمین جشنواره «سینماحقیقت» بوده است که از سوی هیات داوران این جشنواره به عنوان یکی از نامزدهای دریافت تندیس «هنر و تجربه» برای بهترین فیلم مستند معرفی شد.

اکران ویژه مستند سینمایی «سفر سهراب» با همراهی چهره های سینمای مستند و سینمای مستقل در هفته های آتی ادامه پیدا خواهد کرد.