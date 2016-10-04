معرفی علمای موثر تاریخ تشیع ایران در «سرزمین بشارت»

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صاحب الداری تهیه کننده «سرزمین بشارت» درباره این مجموعه توضیح داد: این مستند به معرفی علمای جبل العامل، سیر شکل گیری مجمع علما، نسل جدید حوزه علمیه و تاثیر علمای جبل عامل بر حوزه های علمیه ایران و نجف می پردازد. جبل العامل اسم منطقه ای است که در گذشته به بخشی از فلسطین و سوریه نیز اطلاق می شده است اما اکنون بخش بزرگی از کشور لبنان فعلی را در برمی گیرد.

وی افزود: شکل جدید شیعه در ایران، توسط علمایی چون شیخ بهایی و شیخ کرکی به ایران آمده است. به این ترتیب که جمعی از این افراد بر اثر فشار حکومت عثمانی مهاجرت می کنند و به سمت ایران می آیند. هدف ما در این مجموعه نیز بررسی تاریخ شیعه در منطقه جبل العالم و رابطه آن با ایران به بهانه معرفی این شخصیت ها است.

این تهیه کننده یادآور شد: علامه محمدحسین شرف الدین، امام موسی صدر، علامه محمدحسین فضل الله و بسیاری از علمایی که هر کدام در ایران تاثیرگذار بوده اند پس از استقرار در کشور ما، تا سطوح بالای حکومتی نیز بالا می آیند. برای مثال در دوره شاه عباس اول، شیخ کرکی قانون ولایت فقیه را مطرح می کند و از آن پس تمام قوانینی که حکومت تمایل به اجرای آنها داشته باید توسط علما بررسی می شده است.

صاحب الداری با بیان اینکه «سرزمین بشارت» به وضع شیعیان، خاصه شیعیان لبنان از اوج محرومیت تا حال حاضر می پردازد، تصریح کرد: در مجلس لبنان نمایندگان زیادی شیعه هستند از جمله رییس مجلس این کشور از شیعیان است که همه اینها حاصل زحمات علما است. ما در این مجموعه به بیش از ۴۰ تن از علما می پردازیم. حدود ۷۰ درصد این برنامه در لبنان ضبط شده و بخش های دیگر تصویربرداری در سه کشور ایران، سوریه و عراق به انجام رسیده است.

وی در پایان گفت: در این مجموعه با اجرای هندی نبوه با افراد گوناگونی در این زمینه گفتگو کرده ایم که از جمله آنها می توان به «ماهر الحمود» امام جماعت مسجد القدس، حجت‌الاسلام سید صادق موسوی، شیخ نابلسی، حجت الاسلام حسن بغدادی عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان، شیخ جعفر مهاجر، سعدون حماد و... اشاره کرد.

دیگر عوامل این مستند عبارتند از نویسنده، کارگردان، تصویربردار: مهدی اشراقی، محمد صاحب الداری، تحقیق و پژوهش: حمید خونمری، تدوین: پوریا زندباف.

«سرزمین بشارت» در ۲۰ قسمت از سه شنبه ۱۳ مهر روزهای فرد ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه مستند سیما روی آنتن می رود و روز بعد ساعت ۱۳:۳۰ بازپخش می شود.