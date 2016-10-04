به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه امروز در حاشیه مراسم امضای موافقت نامه اجرای قرارداد میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد واکنش بازار نفت با گذشت حدود یک هفته از نشست اعضای اوپک در الجزایر، گفت: واکنش بازار مثبت بوده است و هر قدر توافق‌های انجام گرفته به سمت عملیاتی شدن پیش رود و مقداری نفت از بازار خارج شود، وضع بهتر خواهد شد.

وزیر نفت، تاکید کرد: به ویژه همکاری کشورهای غیرعضو اوپک با اوپکی‌ها می تواند در بهبود وضعیت بازار نفت موثرتر باشد.

این عضو کابینه دولت همچنین با یادآوری اینکه تا پایان امسال و در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی، چند قرارداد امضا خواهد شد، اظهار داشت: البته این موضوع تا حدودی تابع نهایی شدن متن قرارداد است که با اندکی تاخیر روبرو شده است.

وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که کدام شرکت‌های خارجی هم اکنون خواهان حضور در پروژه های نفتی ایران هستند، بیان کرد: شرکت های خارجی زیادی هستند.

این مقام مسئول با بیان اینکه تاکنون تفاهمنامه‌های مطالعاتی متعددی با شرکت‌های خارجی امضا شده است، یادآور شد: بر اساس چند قرارداد محرمانگی که امضا شده است، شرکت‌های خارجی در حال مطالعه میدان‌های موضوع قرارداد هستند.