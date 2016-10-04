سوء مصرف مواد و بزهکاری دانش آموزان را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی در آیین افتتاحیه سند ائتلاف ملی «نماد» که در ساختمان مرکزی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، گفت: باید از فعالیت هایی که در گذشته موفق نبودند یک آسیب شناسی شود.

وی افزود: اقدامات غربالگری، فرآیند محور و همکاری بین بخشی در گذشته وجود نداشت که باید از ظرفیت دستگاه ها و نهادهای مختلف استفاده کنیم.

رئیس سازمان بهزیستی بیان کرد: محور اول سند پیشگیری و غربالگری است که اگر شناسایی به موقع انجام گیرد می تواند در کاهش آسیب های اجتماعی موثر واقع شود.

وی یاد آور شد: این سند در ۷۲ مدرسه، ۶ استان و ۱۲ شهر اجرا می شود که اگر انسجام، ارائه خدمات و مداخلات اجتماعی- روانی به موقع انجام شود موثر است.

محسنی بندپی با بیان اینکه باید مداخلات اجتماعی به‌هنگام باشد، گفت: یکی از ویژگی های سند نماد استاندارد بودن آن است.

وی یادآور شد: با توجه به ظرفیت تجربی و علمی که در بهزیستی برخوردار هستیم،با توسعه سلامت و پیشگیری می توانیم محتوای غنی را تدوین کنیم.

رئیس سازمان بهزیستی تصریح کرد:آسیب هایی همچون گرایش به دخانیت، خشونت، سوءمصرف مواد، بزهکاری، اضطراب و افسردگی دانش آموزان را تهدید می کند، امیدواریم نتیجه این اقدام مشارکتی نظام‌مند و هدف‌دار به پیشگیری و کنترل و کاهش آسیب‌ها کمک کند.