  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۱۰

سرگئی لاوروف مطرح کرد؛

تلاش دولتمردان آمریکا برای شکست توافقات مربوط به سوریه

تلاش دولتمردان آمریکا برای شکست توافقات مربوط به سوریه

وزیر خارجه روسیه تاکید کرد متاسفانه از ابتدای این مذاکرات، مقامات زیادی در دولت آمریکا بودند که برای ناکام گذاشتن این توافقات تلاش کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، رئیس جریان المستقبل لبنان امروز سه شنبه با وزیر خارجه روسیه در مسکو دیدار و در خصوص مسائل فیمابین رایزنی کرد.

بر اساس این گزارش «سعد حریری» رئیس جریان المستقبل با «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه دیدار کرد. در این دیدار لاوروف در خصوص سوریه گفت: از ابتدای مذاکرات روسیه و آمریکا در خصوص سوریه، برخی تلاش کردند که توافق را به شکست بکشانند و آن ها در حال حاضر نیز برای به کارگیری زور و قدرت برنامه ریزی می کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه از ابتدای این مذاکرات، مقامات زیادی در دولت آمریکا بودند که برای ناکام گذاشتن این توافقات تلاش کردند. مخالفان راهکار سیاسی و قطعنامه های شورای امنیت پیروز شدند.

وزیر خارجه روسیه تصریح کرد: واشنگتن به تعهد اصلی خود مبنی بر تفکیک معارضان میانه رو از جبهه النصره پایبند نبود. با وجود اینکه آمریکا تصمیم گرفت همکاری خود را با روسیه در خصوص سوریه تعلیق کند، مسکو به تلاش های خود در روند حل و فصل بحران سوریه ادامه می دهد.

وی در پایان عنوان کرد: معتقدیم که گروه بین المللی حمایت از سوریه باید در هدایت این تلاش ها نقش ایفا کند.

گفتنی است سعد حریری پس از روسیه به آنکارا پایتخت ترکیه و سپس به ریاض پایتخت عربستان می رود تا با سعودی ها نیز رایزنی کند.

کد مطلب 3787353

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها