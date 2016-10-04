تمجید «سعد حریری» از فعالیت های روسیه در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، رئیس جریان المستقبل لبنان در دیدار با وزیر خارجه روسیه از اقدامات مسکو در کشورهای درگیر بحران در منطقه تمجید کرد.

بر اساس این گزارش «سعد حریری» رئیس جریان المستقبل لبنان در سخنانی گفت: روسیه می تواند بحران سوریه را حل کند و راهکاری عادلانه برای وضعیت حلب ارائه دهد.

وی در همین راستا تصریح کرد: ایفای نقش کشورهای منطقه در بُعد سیاسی، احتمالا در ایجاد راهکاری برای حل بحران سوریه موثر است. بحران سوریه تبدیل به چالشی بزرگ برای ثبات لبنان شده است و لبنان میزبان بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار پناهنده سوری است.

رئیس جریان المستقبل در پایان بیان داشت: روسیه دائما از منافع کشورهای خاورمیانه از جمله مردم فلسطین، سوریه و لبنان حفاظت می کند و امیدواریم که مسکو به این نقش خود ادامه دهد.

از سوی دیگر «لاوروف» وزیر خارجه روسیه نیز گفت: مسکو از تلاش های ارتش لبنان برای حفاظت از مرزهای این کشور در برابر تروریست های داعش و جبهه النصره حمایت می کند. روسیه همچنین برای حمایت از لبنان در مسأله پناهندگان سوریه، به این کشور کمک های مالی و انسان دوستانه ارائه می دهد.