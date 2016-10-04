پیشرفتهای بزرگ موشکی کره شمالی در رقابت با ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کشور کره شمالی با هدایت «کیم یانگ اون» از ابتدای سال جاری ۲۱ آزمایش بالستیک انجام داده که نه تنها در تاریخ گذشته جهان بی سابقه بوده است.

این موضوع باعث شده تا ژاپن در توازن موشکی با پیونگ یانگ متکی به آمریکا باشد.

یکی از فرماندهان ارشد ارتش ژاپن که نخواست نامش فاش شود، گفت: تسلیحات دفاعی ضد موشکی ما در حال حاضر بسیار محدود است.

یک منبع ژاپنی دیگر اعلام کرد: بروز رسانی سامانه دفاع موشکی ژاپن تا اواسط سال آینده در دستور کار دولت نیست و این در حالیست که طراحی سامانه های جدید دفاع موشکی سالها بطول می انجامد و محدودیت بودجه سبب شده تا ژاپن از آمریکا برای دفاع از خود کمک بخواهد.

در این خصوص یکی از منابع وزارت دفاع ژاپن گفت: تنها گزینه ما در حال حاضر برای مقابله با حملات احتمالی موشکی کره شمالی تکیه کردن به نیروی نظامی آمریکا در منطقه است.