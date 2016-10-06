تحول به معنای تبدیل حوزه به دانشگاه نیست

محمدحسین ملک زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری با اعضای شورای عالی حوزه علمیه کشور و طرح ایجاد تحول در حوزه علمیه از سوی مقام معظم رهبری گفت: اکنون در داخل و خارج از کشور پرسش های فراوانی از حوزه های علمیه وجود دارد که با چنین مسئولیت عظیمی حوزه های علمیه نمی توانند بر پایه و ساختارهای گذشته خود حرکت کنند به این معنا که ساختارها و نظام آموزشی و پژوهشی پاسخگوی نیاز عظیم داخلی و خارجی نیست.

وی افزود: نظام حوزه باید متناسب با رسالتی که اکنون برعهده آن قرار دارد باز تعریف و بازآرایی شود.

استاد دروس خارج، فقه و اصول حوزه تاکید کرد: زمانی که سخن از تحول در حوزه صورت می گیرد به این معنی نیست که حوزه تبدیل به دانشگاه یا مرکز دیگری شود بلکه حوزه باید اصول ثابت، اصلی و سنت های حسنه خود را حفظ کند اما بتواند نقاط ضعف و اشکال را نیز برطرف کند.

ملک زاده خاطرنشان کرد: در حوزه های علمیه باید نگاه فقه فردی به نگاه فقه اجتماعی تبدیل شده و با نگاه کلان اجتماعی براساس افق نظام سازی اسلامی و فقهی فعالیت صورت گیرد.

توجه به پژوهش های مسئله محور در حوزه

وی با بیان اینکه در حوزه تحقیق های موضوع محور باید جای خود را به پژوهش های مسئله محور دهد، گفت: این امر موجب می شود تا حوزه ها بتوانند به سئوالات امروز دنیای معاصر پاسخ دهند.

استاد دروس خارج، فقه و اصول حوزه تاکید کرد: پژوهش های مسئله محور پاسخ های اساسی و بنیادی به پرسش های مردم و جامعه می دهد.

ملک زاده اظهار داشت: طلبه امروز باید متناسب با نیازهای داخلی و خارجی تربیت شود.

وی تاکید کرد: در حوزه های علمیه علاوه بر تدریس علوم بنیادی و پایه ای لازم است مباحث جدید نیز برای طلاب تدریس شود.

استاد دروس خارج، فقه و اصول حوزه افزود: در راستای تحول در حوزه های علمیه باید علوم سنتی و پیشین حوزه ها با نگاه جدید ارائه شود و نگاه به مسائل از نگاه فردی به نگاه اجتماعی ارتقا یابد.

ملک زاده با بیان اینکه حوزه های علمیه نباید صرفا به دنبال حل مشکلات مسلمانان باشند، گفت: حوزه ها علاوه بر حل مشکلات مسلمانان باید به دنبال حل مشلکات جامعه مسلمانان و جامعه جهانی باشند.

وی اظهار داشت: تحول در ساختار و نظام اولین گام در تحول حوزه است که به دنبال آن تحول در سرفصل دروس، کتاب های درسی، متون آموزشی، روش های آموزشی و مسائل تحقیقی شکل می گیرد.

استاد دروس خارج، فقه واصول حوزه خاطرنشان کرد: پیش از انقلاب اسلامی حوزه های علمیه تنها پاسخگوی نیاز فردی مسلمانان بودند اما با پیروزی انقلاب مسئولیت حوزه های علمیه جهانی شده است.