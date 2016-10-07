به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری هرمزگان، جاسم جادری در جلسه شوراها و دهیاران بخش شهاب شهرستان قشم، با بیان اینکه با تلاش دولت یازدهم برای نخستین بار شاخص بهره‌مندی روستاهای قشم از آب آشامیدنی به بالای ۵۰ درصد رسیده است، عنوان کرد: این ارتقا نشان از این دارد که مسئولان کشور در حال کار و خدمت به مردم هستند.

وی با تاکید بر اینکه باید امید را در مردم تقویت کنیم، یادآور شد: این مردم به پای انقلاب ایستاده‌اند و مستحق خدمت هستند.

استاندار هرمزگان افزود: در قشم، دیگر اموال منطقه آزاد به فروش نمی‌رسد و به جای این گونه پدیده‌های نادرست، مسئولان جزیره در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند.

جادری با بیان اینکه دولت تدبیر و امید تفاوتی میان پیروان مذاهب اسلامی در کشور قائل نیست، ادامه داد: همه ما معتقد به اسلام، آرمان‌های پیامبر اسلام(ص) و اهل بیت(ع) هستیم.

وی خاطرنشان کرد: ما به تاسی از گفتمان دولت و توصیه شخص رئیس جمهور خود را مکلف به تعامل با مردم می‌دانیم کما اینکه خود نیز به این امر اعتقاد قلبی داریم.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه تعامل خوبی بین فرمانداری و منطقه آزاد قشم به وجود آمده است، گفت: این امر می‌تواند سبب ارائه خدمات بیشتری در این جزیره پرظرفیت باشد.

جادری بیان داشت: ما منکر نارسایی‌ها و مشکلات در جزیره قشم نیستیم بلکه از مردم و دهیاران می‌خواهیم که با انعکاس دقیق مشکلات ما را در رفع هر چه سریع‌تر آنها کمک کنند.