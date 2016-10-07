همایش شیرخوارگان حسینی در ورامین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی عصر جمعه با حضور جمع کثیری از مردم متدین و انقلابی شهرستان ورامین در امامزاده زید ابوالحسن(ع) این شهرستان برگزار شد.

مادران ورامینی فرزندان شیرخوار خود را از نقاط دور و نزدیک به این امامزاده واجب التعظیم رسانده بودند تا در مراسم و آیین ویژه ای به یاد حضرت علی اصغر(ع) شرکت کنند.

مادران ورامین با به تن کردن پیراهن های سفید و بستن سربند حضرت علی اصغر(ع) بر روی سر فرزندان خود، از خداوند متعال خواستند تا ثمره زندگیشان در راه و مکتب حسین بین علی(ع) قدم بردارد.

نوای لالایی و گریه های مادران از حاشیه های همایش شیرخوارگان حسینی بود که صحنه های غم انگیزی از حوادث عاشورا را برای حاضران در این همایش زنده کرد.

مادحین اهل بیت عصمت و طهارت در این مراسم به قرائت اشعاری در رثای حضرت علی اصغر(ع) و شهدای کربلا پرداختند و حاضران در این برنامه نیز در سوگ سید و سالار شهیدان به سر و سینه زده و اشک ماتم ریختند.

حجت الاسلام سید محسن محمودی امام جمعه موقت ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همایش شیرخوارگان حسینی هر ساله باشکوه تر از سال های گذشته در ورامین برگزار می شود.

وی افزود: هدف از برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی، بیان فلسفه قیام عاشورا و گسترش و تعمیق ارزش های قیام امام حسین(ع) است که خوشبختانه دستاوردهای خوبی در این زمینه کسب شده است.

گفتنی است همایش شیرخوارگان حسینی در اولین جمعه از ماه محرم در ایران و ۴۰ کشور جهان در حال برگزاری است.