صنایع تبدیلی در چهارمحال و بختیاری مغفول مانده

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی صبح شنبه در نشست با محمدمهدی برومندی معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: حضور معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی در استان فرصت ارزشمندی برای بررسی ظرفیت‌ها و مسائل بخش باغبانی و ارائه راهکار برای توسعه این حوزه است.

وی با اشاره به اهمیت باغات استان تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه باغبانی دارد و لازم است برای حفظ باغات موجود، افزایش بهره‌وری و توسعه باغداری، حمایت‌های اعتباری و فنی بیشتری از باغداران استان صورت گیرد.

بخش قابل توجهی از باغات استان نیازمند اصلاح، احیا و نوسازی است

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت محصول بادام در اقتصاد استان، بر ضرورت اصلاح و احیای باغات قدیمی تأکید کرد و افزود: بخش قابل توجهی از باغات استان نیازمند اصلاح، احیا و نوسازی است و باید برای این موضوع منابع اعتباری مناسبی در نظر گرفته شود.

مردانی ادامه داد: اصلاح باغات درجه دو و حذف و جایگزینی باغات درجه سه می‌تواند به افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت محصول و پایداری تولید کمک کند و انتظار می‌رود وزارت جهاد کشاورزی در تأمین اعتبارات مورد نیاز این بخش حمایت ویژه‌ای داشته باشد.

وی ادامه داد: ظرفیت‌های علمی و تحقیقاتی استان نیز باید در این مسیر به کار گرفته شود تا با استفاده از ارقام مناسب و روش‌های نوین، باغات موجود به سمت تولید اقتصادی‌تر و پایدارتر حرکت کنند.

مردانی همچنین با اشاره به موضوع تولید نهال سالم و عاری از ویروس خاطرنشان کرد: بیماری‌هایی که در سال‌های اخیر بخشی از باغات بادام استان را تحت تأثیر قرار داده، ضرورت توجه جدی به تولید نهال سالم و استاندارد را دوچندان کرده است.

وی گفت: لازم است ظرفیت مرکز تحقیقات کشاورزی استان و بخش خصوصی برای تولید نهال سالم و عاری از ویروس فعال شود تا ضمن تأمین نیاز باغداران، از ورود و توسعه بیماری‌ها در باغات جلوگیری شود.

لزوم توجه ویژه به ظرفیت استان برای توسعه باغات دیم

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان داشت: راه‌اندازی یک مجموعه پایلوت برای تولید نهال سالم می‌تواند به عنوان یک اقدام زیربنایی، آینده باغداری استان را تضمین کند و زمینه توسعه این فعالیت در سایر محصولات باغی را نیز فراهم سازد.

وی با اشاره به ظرفیت مناطق مختلف استان برای توسعه باغات دیم، خواستار توجه ویژه وزارت جهاد کشاورزی به این موضوع شد و گفت: برخی شهرستان‌های چهارمحال و بختیاری از شرایط اقلیمی و بارندگی مناسب برای توسعه باغات دیم برخوردارند.

مردانی اضافه کرد: شهرستان‌هایی همچون کوهرنگ، اردل، کیار و لردگان از ظرفیت‌های قابل توجهی در این زمینه برخوردار هستند و می‌توان با مطالعات کارشناسی، رعایت ضوابط فنی و استفاده از گونه‌ها و ارقام مناسب، زمینه توسعه باغات دیم را در اراضی مستعد فراهم کرد.

وی ادامه داد: استفاده از الگوهای موفق کشت دیم، انتقال دانش فنی به بهره‌برداران و ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌تواند به توسعه این نوع باغداری، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد روستاییان کمک کند.

استاندار چهارمحال و بختیاری یکی از نیازهای مهم استان را توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی عنوان کرد و گفت: سال‌هاست موضوع ایجاد صنایع تبدیلی در استان مطرح است، اما این ظرفیت هنوز متناسب با حجم تولیدات باغی توسعه پیدا نکرده است.

مردانی یادآور شد: محصولاتی مانند بادام، گردو، سیب، هلو، زردآلو، انگور، آلبالو و گیلاس در استان تولید می‌شود و بخش قابل توجهی از این محصولات قابلیت فرآوری، بسته‌بندی و عرضه در بازارهای داخلی و خارجی را دارد.

وی افزود: ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی علاوه بر کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، موجب افزایش ارزش افزوده، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد تولیدکنندگان می‌شود.

توسعه گلخانه‌ها مسیر مهم افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی

مردانی با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران این بخش گفت: باید شرایطی فراهم شود که محصولات باغی استان به صورت خام از چرخه تولید خارج نشوند و با فرآوری، بسته‌بندی و برندسازی، ارزش اقتصادی بیشتری برای استان ایجاد کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین توسعه گلخانه‌ها را یکی از مسیرهای مهم افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی دانست و گفت: سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی برای ایجاد واحدهای گلخانه‌ای در استان انجام شده و برخی از این واحدها از نظر فیزیکی آماده بهره‌برداری هستند.

تأمین گاز و انرژی مانعی در مسیر بهره‌برداری از برخی گلخانه‌ها

وی افزود: تأمین گاز و انرژی مورد نیاز، یکی از موانعی است که در مسیر بهره‌برداری از برخی گلخانه‌های استان قرار گرفته و لازم است برای واحدهایی که سرمایه‌گذاری آنها انجام شده، راهکارهای مناسبی برای تأمین انرژی اتخاذ شود.

مردانی خاطرنشان کرد: با توجه به سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این واحدها، حل مشکلات زیرساختی آنها می‌تواند زمینه ورود سریع‌تر این طرح‌ها به چرخه تولید، ایجاد اشتغال و افزایش تولید محصولات گلخانه‌ای را فراهم کند.

وی با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های مورد نیاز بخش کشاورزی اظهار کرد: توسعه باغبانی و گلخانه‌ها بدون تأمین زیرساخت‌های لازم امکان‌پذیر نیست و لازم است دستگاه‌های متولی برای رفع موانع زیرساختی واحدهای تولیدی همکاری بیشتری داشته باشند.

استاندار چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: هدف مدیریت استان، حمایت از تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و فعالان بخش کشاورزی و فراهم کردن شرایطی است که سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن به تولید و اشتغال منجر شود.

مردانی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده چهارمحال و بختیاری در حوزه کشاورزی و دامپروری گفت: انتظار می‌رود وزارت جهاد کشاورزی نگاه ویژه‌ای به ظرفیت‌های این استان داشته باشد و با حضور میدانی و بررسی مسائل از نزدیک، برای رفع موانع موجود تصمیمات مؤثری اتخاذ شود.

وی با اشاره به ظرفیت استان در تولید ماهیان سردابی نیز گفت: چهارمحال و بختیاری یکی از قطب‌های مهم تولید ماهیان سردابی کشور است و سالانه حدود ۳۵ تا ۳۶ هزار تن ماهی سردابی در استان تولید می‌شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: برگزاری رویدادها و همایش‌های تخصصی در حوزه ماهیان سردابی فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های استان و جذب سرمایه‌گذاری و توسعه بازار این محصول است و انتظار می‌رود مسئولان وزارت جهاد کشاورزی حمایت لازم را از این ظرفیت داشته باشند.

مردانی در پایان با قدردانی از حضور معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی در استان گفت: امیدواریم این سفر منشأ تصمیمات مؤثر و عملیاتی برای توسعه بخش باغبانی چهارمحال و بختیاری باشد و با حمایت وزارت جهاد کشاورزی، زمینه اصلاح و احیای باغات، توسعه باغداری دیم، تولید نهال سالم، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و رفع موانع گلخانه‌ها فراهم شود.