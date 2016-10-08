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۱۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۳۰

با رویکرد ممانعت از عرضه قلیان؛

طرح تشدید بازدید از سفره‌خانه و قهوه‌خانه‌های بوشهر اجرا شد

طرح تشدید بازدید از سفره‌خانه و قهوه‌خانه‌های بوشهر اجرا شد

بوشهر - به‌منظور ساماندهی و بهبود وضعیت بهداشتی سفره‌خانه‌ها طرح تشدید توسط بازرسین بهداشت محیط شهرستان بوشهر اجرا شد. 

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از روابط عمومی مرکز بهداشت بوشهر، مسئول بهداشت محیط بوشهر اعلام کرد: در راستای اجرای قانون ماده ۱۳ مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و به‌منظور جلوگیری از عرضه مواد دخانی (قلیان و سیگار) در مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی به‌ویژه سفره‌خانه‌ها، قهوه‌خانه‌ها و رستوران‌ها، طرح تشدید و کنترل با حضور ۳۵ نفر از بازرسین بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان بوشهر در قالب ۱۳ اکیپ به مرحله اجرا درآمد.

ندا عالی حسینی اظهار داشت: در این طرح یک‌روزه تعداد ۴۹ سفره‌خانه و قهوه‌خانه، چایخانه، کافی‌شاپ و رستوران در سطح شهر بوشهر بر اساس مقررات بهداشت محیط مورد بازرسی و پایش قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: برای کاهش استعمال دخانیات اراده و عزم ملی، فرهنگ‌سازی عمومی، تعامل دستگاه‌های دولتی و نقش والدین و آموزش‌وپرورش در جوانان بسیار حایز اهمیت است.

کد مطلب 3790472

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