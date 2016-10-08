به گزارش خبرگزای مهر به نقل از روابط عمومی مرکز بهداشت بوشهر، مسئول بهداشت محیط بوشهر اعلام کرد: در راستای اجرای قانون ماده ۱۳ مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و به‌منظور جلوگیری از عرضه مواد دخانی (قلیان و سیگار) در مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی به‌ویژه سفره‌خانه‌ها، قهوه‌خانه‌ها و رستوران‌ها، طرح تشدید و کنترل با حضور ۳۵ نفر از بازرسین بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان بوشهر در قالب ۱۳ اکیپ به مرحله اجرا درآمد.

ندا عالی حسینی اظهار داشت: در این طرح یک‌روزه تعداد ۴۹ سفره‌خانه و قهوه‌خانه، چایخانه، کافی‌شاپ و رستوران در سطح شهر بوشهر بر اساس مقررات بهداشت محیط مورد بازرسی و پایش قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: برای کاهش استعمال دخانیات اراده و عزم ملی، فرهنگ‌سازی عمومی، تعامل دستگاه‌های دولتی و نقش والدین و آموزش‌وپرورش در جوانان بسیار حایز اهمیت است.