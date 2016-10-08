روسیه قطعنامه فرانسه درباره حلب را وتو کرد/قطعنامه مسکو هم رد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روسیه روز شنبه پیش نویس قطعنامه فرانسه پیرامون «حلب» سوریه را در شورای امنیت وتو کرد.

بنا بر اعلام منابع خبری دو کشور روسیه و ونزوئلا با پیش نویس قطعنامه ارائه شده از سوی فرانسه مخالفت کردند. در همین حال چین و آنگولا به این قطعنامه پیشنهادی رای ممتنع داده و یازده کشور دیگر شورای امنیت نیز با آن موافقت کردند.

گفتنی است که پیش نویس قطعنامه ارائه شده توسط فرانسه خواستار توقف پرواز بر فراز حلب بود.

در همین راستا «ویتالی چورکین» نماینده روسیه در سازمان ملل در جلسه شورای امنیت به منظور بررسی اوضاع سوریه و حلب تاکید کرد که روسیه پیش از این گفته بود با قطعنامه پیشنهادی فرانسه مخالفت خواهد کرد.

چورکین همچنین تاکید کرد که فرانسه طی پنج سالی که از بحران سوریه می گذرد به غیر از اقدامات تبلیغاتی هیچ تحرک جدی در این خصوص نداشته است. وی در عین حال تصریح کرد که بحران سوریه به مرحله حساسی رسیده و نباید وقت را هدر دهیم.

از سوی دیگر آمریکا، انگلیس و فرانسه نیز علیه پیش نویس قطعنامه ارائه شده توسط روسیه در خصوص سوریه از حق وتو استفاده کردند. این قطعنامه پیشنهادی نیز با مخالفت ۹ کشور مواجه شده و در مقابل کشورهای چین، روسیه، ونزوئلا و مصر با آن موافقت کردند.