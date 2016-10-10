نیاز سالیانه گندم هرمزگان۲۰۰هزارتن است/رشد۵۹درصدی نرخ خرید تضمینی

مسعود دشوارگر در گفت وگو با خبرنگار مهر بیان داشت: شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه شش شامل استانهای هرمزگان و کرمان و به مرکزیت استان هرمزگان از مجموع شرکتهای مناطق ۱۴ گانه کشور و زیر مجموعه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران است.

وی عنوان کرد: اهداف و وظایف شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه شش انجام فعالیتهای بازرگانی در زمینه تهیه، تدارک، نگهداری، ذخیره سازی، واردات و ترخیص کالاهای اساسی در بنادر استان ، ذخیره، نگهداری و ارسال کالاهای وارداتی به سراسر کشور، خرید و فروش و توزیع کالاهای اساسی و حساس و ضروری در زمان مورد لزوم و به واسطه دستورالعملها و بخشنامه دولت بویژه انجام کلیه تمهیدات و برنامه ریزی های لازم در زمینه خرید به موقع و تضمینی گندم از کشاورزان استان است.

به گفته دشوارگر، غلات نقش اساسی و مهم در تامین نیاز غذایی خـانوار داشته و در این خصوص گندم و فرآورده های آن به دلیل اهمیت و پایداری آن در سبد غذایی تاثیر بسزایی بر شاخص ها و متغیرهای اقتصادی و به ویژه سیاستهای اقتصادی دولت هادارد.

وی خاطرنشان کرد: سهم و میزان مصرف گندم و فرآورده های آن برای کلیه اقشار و دهک های جامعه یکسان نبوده و متناسب با نیازها و سطح درآمد و موقعیت اجتماعی خانوارها متغیر است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه شش اظهارداشت: آنچه بررسی ها نشان می دهد این است که گندم و فرآورده های آن به تنهایی قریب به ۵۰ درصد از انرژی و نیازهای مصرفی خانوار را تامین می کند.

وی خاطرنشان کرد: نیاز سالیانه گندم استان هرمزگان مقدار ۲۰۰هزار تن است، که از این میزان یعنی بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تن نیاز گندم سالیانه از طریق خرید تضمینی از کشاورزان استان هرمزگان تامین و مابقی آن از طریق سایر استانها مطابق ضوابط و مقررات شرکت بازرگانی دولتی تامین و مرتفع می شود.

به گفته دشوارگر، اواخر سال ۱۳۹۴ تمهیدات و برنامه ریزی های لازم و به جهت اجرای مناسب خرید تضمینی گندم داخلی سال ۱۳۹۵ جلسات هماهنگی با دستگاههای مرتبط برگزار شد و عملیات اجرایی آن صورت پذیرفت.

وی تصریح کرد: به منظور تسهیل در امر خرید تضمینی و جلوگیری از تحمیل هزینه مضاعف حمل و نقل به کشاورزان و لزوم دسترسی آسان و ارائه خدمات مطلوب و مناسب به کشاورزان ، تعداد۱۵ مرکز خرید، ۹ مرکز در شهرستان حاجی آباد و شمال استان، ۴ مرکز در شهرستانهای میناب و رودان در شرق استان، یک مرکز در پارسیان یک مرکز در بستک در غرب استان و یک مرکز در بندرعباس با تعامل و همکاری و هماهنگی مجموعه راه اندازی شد و کلیه مقدمات لازم بدین منظور صورت گرفت.این در حالی است که تعداد این مراکز در سنوات قبل ۶ مرکز بوده است.

وی با بیان اینکه با توجه به موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی استان هرمزگان خرید تضمینی گندم از کشاورزان از فروردین ماه ۹۵ آغاز و در پایان تیرماه خاتمه یافت، افزود: از مجموع ۱۵ مرکز خرید دایر شده مقدار ۵۷هزار و ۶۰۰تن گندم خریداری که ۲۶۱تن گندم دروم و مقدار ۵۷ هزار و ۳۳۹تن گندم معمولی بوده است که توسط تعداد هشت هزار و ۲۵۷ دستگاه کامیون و کامیونت به انبارهای ملکی این شرکت حمل و تحویل شده است.

دشوارگر ابرازداشت: در مجموع مبلغ ۷۳۷میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال بابت وجه گندم توسط بانک کشاورزی به حساب کشاورزان واریز شده است.

وی ادامه داد: برای نخستین بار در استان هرمزگان خرید تضمینی دانه روغنی کلزا استان به ازای هر کیلوگرم ۲۵ هزار و ۳۰۰ ریال به شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه شش واگذار و به همین جهت سه مرکز خرید تضمینی کلزا در مناطق حاجی آباد، زیارتعلی و هشت بندی دایر و در مجموع ۲۰۹تن دانه روغنی کلزا به صورت تضمینی و جمعا به مبلغ پنج میلیارد و ۲۸۷ میلیون و ۷۰۰هزار ریال خریداری و توسط تعداد ۶۸ دستگاه کامیون و کامونت به انبارهای اختصاصی هدایت و پس از آن به کارخانجات روغن کشی در استانهای کرمانشاه و همدان تحویل شد.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه شش بیان داشت: در خصوص خرید هر منطقه نسبت به کل خرید استان مقایسه صورت گرفته است که شهرستان حاجی آباد در شمال استان با ۵۷درصد از کل خرید بیشترین تولید خرید تضمینی را بدنبال داشته و بخش مرکزی شامل دو منطقه حسن لنگی و فین با ۴۹صدم درصد کمترین میزان خرید بخود اختصاص داده است.

وی عنوان کرد: در شرق استان شهرستانهای رودان و میناب با ۲۹.۸۶ درصد ودر غرب استان شهرستانهای پارسیان و بستک با ۱۲.۲۲ درصد در مابقی آمار این شرکت جای دارند.

به گفته وی، درسال ۱۳۹۲میزان خرید تضمینی گندم ۱۹هزار و ۷۱۴تن بوده است که این نسبت با توجه به برنامه ریزی انجام شده و تمهیدات لازم به جهت تشویق کشاورزان و افزایش سطح زیرکشت این محصول پر مصرف و راهبردی، هرساله شاهد رشد خوب و مناسبی به دنبال داشته بطوریکه این مهم درسال ۱۳۹۵ به نسبت به سال۱۳۹۲، ۱۹۲ درصد تغییر و رشد داشته است.

دشوارگر اظهارداشت: درسال ۱۳۹۲ قیمت خرید تضمینی هرگیلوگرم گندم معمولی هشت هزار ریال بوده که دولت محترم در راستای حمایت از بخش تولید و کشاورزی و ترغیب کشاورزان در هر سال تغییر مطلوب درجهت افزایش نرخ خرید تضمینی گندم معمول داشته بگونه ای که این میزان درسال ۱۳۹۵ به نسبت سال ۱۳۹۲، ۵۹ درصد رشد نشان می دهد.

وی گفت: در سال ۱۳۹۲ به منظور تأمین نیاز داخلی و تنظیم بازار لاجرم واردات شکر، روغن خام، برنج، حبوبات انجام شد. اما به جهت حمایت از تولیدات داخلی و اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی، شرایط اقتصادی و مسائل سیاسی و رفع تحریمهای خصمانه و با اتکال به توان و ظرفیت و پتانسیل بخش کشاورزی و تدابیر اندیشیده شده واردات گندم مذکور به نقطه صفر رسیده و کاهش محسوسی داشته است.