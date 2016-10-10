  1. استانها
  2. لرستان
۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۵۴

مدیر کل میراث فرهنگی لرستان:

تپه باستانی «روباه» در شهرستان الیگودرز تعیین حریم شد

تپه باستانی «روباه» در شهرستان الیگودرز تعیین حریم شد

خرم آباد- مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان از تعیین حریم تپه باستانی «روباه» در شهرستان الیگودرز این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سلیمانی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تعیین حریم تپه باستانی و تاریخی «روباه» شهرستان الیگودرز اظهار داشت: تپه باستانی «روباه» از آثار فرهنگی و تاریخی شهرستان الیگودرز به شماره ۱۱۷۶۵ درتاریخ ۱۳۸۴/۳/۴ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

وی گفت: براساس شواهد و یافته های باستان شناسی تپه «روباه» در دوره های تاریخی مس سنگی، مفرغ، عصر آهن و اشکانی مورد استفاده و سکونت قرار گرفته و قدیمی ترین استقرار این تپه مربوط به هزاره پنجم قبل از میلاد است.

 مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان افزود: با توجه به قرار گیری این تپه در مسیر جاده کمربندی شهرستان الیگودرز و احتمال تخریب آن، میراث فرهنگی در راستای حفاظت و تعیین حریم، با صرف اعتباری بالغ بر۱۰۰ میلیون ریال و حفر ۲۱ گمانه باستان شناسی اقدام به تعیین عرصه و حریم این اثر کرده و پس از تایید در کمیته فنی حرایم سازمان میراث فرهنگی به شماره ۲۱۳۲۷/۹۵۲۱۰۰ در تاریخ ۹۵/۶/۲۹ به تصویب رسید.

سلیمانی افزود: پس از تصویب و ابلاغ عرصه، حریم و ضوابط این اثر ارزشمند محدوده آن تحت حفاظت و نظارت سازمان میراث فرهنگی  قرار گرفته و هر گونه دخل و تصرف در محدوده حریم، برابر مواد ۵۵۸  تا ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی( تعزیرات و مجازات های باز دارنده) جرم محسوب می شود و مرتکب، مشمول مجازات های قانونی خواهد شد.

کد مطلب 3792219

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها