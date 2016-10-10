تپه باستانی «روباه» در شهرستان الیگودرز تعیین حریم شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سلیمانی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تعیین حریم تپه باستانی و تاریخی «روباه» شهرستان الیگودرز اظهار داشت: تپه باستانی «روباه» از آثار فرهنگی و تاریخی شهرستان الیگودرز به شماره ۱۱۷۶۵ درتاریخ ۱۳۸۴/۳/۴ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

وی گفت: براساس شواهد و یافته های باستان شناسی تپه «روباه» در دوره های تاریخی مس سنگی، مفرغ، عصر آهن و اشکانی مورد استفاده و سکونت قرار گرفته و قدیمی ترین استقرار این تپه مربوط به هزاره پنجم قبل از میلاد است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان افزود: با توجه به قرار گیری این تپه در مسیر جاده کمربندی شهرستان الیگودرز و احتمال تخریب آن، میراث فرهنگی در راستای حفاظت و تعیین حریم، با صرف اعتباری بالغ بر۱۰۰ میلیون ریال و حفر ۲۱ گمانه باستان شناسی اقدام به تعیین عرصه و حریم این اثر کرده و پس از تایید در کمیته فنی حرایم سازمان میراث فرهنگی به شماره ۲۱۳۲۷/۹۵۲۱۰۰ در تاریخ ۹۵/۶/۲۹ به تصویب رسید.

سلیمانی افزود: پس از تصویب و ابلاغ عرصه، حریم و ضوابط این اثر ارزشمند محدوده آن تحت حفاظت و نظارت سازمان میراث فرهنگی قرار گرفته و هر گونه دخل و تصرف در محدوده حریم، برابر مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی( تعزیرات و مجازات های باز دارنده) جرم محسوب می شود و مرتکب، مشمول مجازات های قانونی خواهد شد.