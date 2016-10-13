تحقیق کنگره درباره نقش برجام در حمله به ناو آمریکائی در سواحل یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، نیوز مَکس به نقل از «واشنگتن فری بِیکن» از درخواست ۱۷ سناتور آمریکائی برای تحقیق و تفحص کنگره درباره آنچه نقش احتمالی توافق هسته ای میان کشورهای ۱+۵ با ایران موسوم به «برجام» در حمله دو روز اخیر به ناو آمریکائی در سواحل یمن نامیدند، خبر داد.

به گزارش این رسانه آمریکائی، «تد کروز» و «کلی آیوت» از جمله سناتورهای کنگره به شمار می روند که به همراه ۱۵ سناتور دیگر خواستار تجزیه و تحلیل فعالیت های نظامی ایران پس از توافق هسته ای ۱۴ جولای و نقش احتمالی آن در حملات ادعایی مذکور بوده اند.

سناتورهای آمریکائی مدعی اند ایران ۱.۷ میلیارد دلاری که به دنبال اجرائی شدن برجام در ژانویه سال جاری میلادی از آمریکا گرفته است را صَرف کمک های نظامی به مبارزان یمنی کرده اند؛ ادعایی که سنانورها تا کنون هیچ سند و مدرکی دال بر آن ارائه نکرده اند.

لازم به ذکر است، پنتاگون مدعی دو حمله موشکی به ناو آمریکائی در سواحل یمن شده است؛ ادعائی که بدون مشخص بودن علل و عوامل آن موجب شد تا ساعاتی پیش ناو «نیتز» موشکهای «تام هاک» خود را به طرف مواضع راداری در یمن شلیک کند. در این حملات سه موقعیت راداری در یمن منهدم شده اند.