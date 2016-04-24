مرغ ۵۰۰ تومان ارزان شد/ آخرین تحولات بازار ماهی

مهدی یوسف‌خانی در گفتگو با مهر از کاهش قیمت مرغ نسبت به یک هفته گذشته خبر داد و اظهارداشت: امروز یکشنبه نرخ مرغ زنده ۳۵۰۰ تومان، قیمت در عمده فروشی میدان بهمن ۴۸۰۰ تومان، درب کشتارگاه ۴۸۰۰ تومان و توزیع درب واحدهای صنفی ۴۹۰۰ تومان است.

وی با بیان اینکه قیمت این کالا نسبت به شنبه هفته قبل ۵۰۰ تومان ارزان شده است، اضافه کرد: در حال حاضر قیمت این کالا فروش درب واحدهای صنفی ۵۴۰۰ تومانی است.

یوسف‌خانی، قیمت هرکیلوگرم ران مرغ با کمر را ۴۴۰۰ تومان و ران مرغ بدون کمر را برابر با قیمت مرغ و ۵۴۰۰ تومان اعلام کرد.

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید انواع ماهی را بدین شرح عنوان کرد: شیرجنوب ۲۴ هزارتومان، کپور ۱۵ هزارتومان، قزل‌آلا ۱۲ هزارتومان، شیرنیزه‌ای ۱۲ هزارتومان، تیلاپیا ۱۹ هزارتومان، سفید پرورشی(آمور جنوب) ۱۵ هزارتومان، آزاد دزفولی ۸ هزارو ۵۰۰ تومان، هامور جنوب ۱۹ هزار تومان، حلوا سیاه ۱۹ هزارتومان، شوریده ۲۶ هزارتومان، راشگوی جنوب ۳۲ هزارتومان، سرخو ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان، سارم و گیش ۸ هزارتومان، سنگ‌سر طلایی ۱۶ هزارتومان، سالمون نروژ ۳۶ هزارتومان، سنگ‌سر شهری ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان.