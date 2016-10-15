باب دیلن هیچ واکنشی به دریافت نوبل ادبیات ۲۰۱۶ نشان نداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، در حالی که باب دیلن پنجشنبه شب مهمان تئاتر چلسی در لاس‌وگاس بود، در این کنسرت هیچ واکنشی به انتخابش به‌عنوان برنده جایزه نوبل ادبیات ۲۰۱۶ نشان نداد.

باب دیلن که در پایان روزی کنسرت داشت که به عنوان برنده نوبل ادبیات انتخاب شد روی صحنه کنسرتش در لاس وگاس حتی به سختی تن به صحبت کردن داد و فقط به اجرای ترانه‌هایی پرداخت که در برنامه داشت.

او پنج‌شنبه شب با برنامه‌ای کوتاه کنسرتش را با خواندن ترانه «چرا حالا سعی می‌کنم خودم را عضو کنم» فرانک سیناترا به پایان برد و در حالی که مخاطبان می‌خواستند تا او ترانه‌های بیشتری اجرا کند، برنامه‌اش را خاتمه داد.

دیلن با اجرای ترانه‌هایش و به ویژه ترانه‌هایی درباره ضرورت تغییر از جمله «زمونه داره عوض می‌شه»، به اسطوره‌ای برای دهه ۱۹۶۰ بدل شد و در فضای اعتراض و تغییری که با توجه به جنبش حقوق مدنی و کمپین پایان جنگ در ویتنام، در آمریکا گسترده بود، جایگاهی ویژه یافت. در طول نیم قرن فعالیت حرفه‌ای او بیش از ۱۰۰ میلیون صفحه فروخته و در سال ۲۰۰۸ نیز یک جایزه ویژه از جوایز پولیتزر دریافت کرد.

کمیته نوبل ۱۳ اکتبر دیلن را برای «خلق تجربه شعری جدید با سنت ترانه‌سرایی بزرگ آمریکایی» شایسته این جایزه خواند.

او نخستین موسیقیدانی است که به عنوان برنده جایزه ادبی نوبل انتخاب شده و اولین آمریکایی است که پس از اهدای جایزه ادبی نوبل به تونی موریسون خالق رمان‌هایی چون «ترانه سالومون» و «محبوب» در سال ۱۹۹۳ این جایزه به او اهدا می‌شود.

با این حال پاسخ همه به این انتخاب مثبت نبود و رابین علم‌الدین در توییتی نوشت اهدای جایزه نوبل به باب دیلن مثل این است که خانم فیلد برنده جایزه سه ستاره میشلین برای آشپزی شود. او افزود: همانقدر احمقانه است که اهدای جایزه به وینستون چرچیل احمقانه بود. او اشاره ای به انتخاب چرچیل در سال ۱۹۵۳ به عنوان برنده نوبل ادبیات کرد.

وی افزوده است: اگر می‌خواستم به یک شاعر جایزه بدهم آن را واقعا به یک شاعر می‌دادم. چون فکر می‌کنم باب دیلن یک ترانه‌سرای فوق العاده است.

در عین حال پرزیدنت اوباما جزو اولین افرادی بود که این موفقیت را به دیلن تبریک گفت. او گفت دیلن از شاعران محبوب اوست و در توییتر نوشت: «تبریک به یکی از شاعران محبوب من، یک نوبل کاملا برازنده»

اوباما سال ۲۰۱۰ دیلن را اولین بار در کاخ سفید ملاقات کرد و همان موقع در مصاحبه با رولینگ استون گفت: او دقیقا همان چیزی بود که انتظارش را داشتید. اوباما مدال هنر آمریکا را به باب دیلن اهدا کرده بود.

دیلن که ابتدا در سبک موسیقی بومی آمریکا به فعالیت می‌پرداخت، در دهه ۱۹۶۰ میلادی به سبک راک روی آورد و اشعار عاشقانه راک اند رول روز را با اشعار ادبی و روشنفکرانه کلاسیک در هم آمیخت. دیلن در پدیدار شدن سبکی در موسیقی به نام راک فولک یا راک بومی در اواسط دهه شصت بسیار تأثیرگذار بود و به شکسپیر هم‌نسلان خود شهرت یافت.

پنج‌شنبه شب شمار زیادی از طرفداران دیلن بیرون تئاتر چلسی در لاس وگاس جمع شده بودند تا بتوانند ترانه سرا، خواننده و موسیقیدان محبوب خود را از نزدیک ببینند.