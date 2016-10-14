واردات بنزین ایران نصف شد/ رکورد صادرات گازوئیل شکست

سیدمحسن قمصری درباره آخرین وضعیت صادرات و واردات فرآورده‌های نفتی از ایران، گفت: در حال حاضر واردات بنزین ایران در مقایسه با ماه‌های نخست سال کاهشی حدود هشت میلیون لیتر در روز را تجربه می‌کند.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه هم اکنون حجم واردات بنزین کشور به روزانه چهار میلیون لیتر در روز کاهش یافته است، تصریح کرد: پیش بینی می‌شود با ورود به نیمه دوم سال و کاهش مصارف داخلی، حجم واردات این فرآورده نفتی هم با کاهش بیشتری همراه شود.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت با تاکید بر اینکه همزمان با کاهش واردات بنزین، صادرات سایر فرآورده‌های نفتی کشور با افزایش قابل توجهی در مقایسه با مدت مشابه پارسال همراه شده است، اظهار داشت: در حال حاضر به طور متوسط ماهانه ۶۰۰ هزار تن گازوئیل توسط ایران به کشورهای مختلف جهان صادر می‌شود.

این مقام مسئول از نفت کوره و گاز مایع هم به عنوان دو محصول نفتی صادراتی ایران نام برد و افزود: هم اکنون به طور متوسط ماهانه بیش از ۲ میلیون تن نفت کوره صادر می‌شود.

قمصری با اشاره به صادرات ماهانه حدود ۱۴۰ هزار تن گاز مایع، تاکید کرد: با افزایش تولید گاز طبیعی و مدیریت مصارف داخلی هم اکنون ظرفیت مازادی برای صادرات انواع فرآورده‌های نفتی ایجاد شده است.

به گزارش مهر، حجم واردات بنزین ایران در نیمه نخست امسال روزانه به ۱۲ میلیون لیتر در روز رسیده بود که در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایشی حدود چهار میلیون لیتری پیدا کرده بود.

در همین حال عباس کاظمی معاون وزیر نفت با اشاره به صادرات روزانه بیش از ٦٠ میلیون لیتر گازوئیل و نفت کوره، گفت: در حال حاضر ایران سهمی معادل ١٣,٥ درصد (معادل روزانه ٢.٩ میلیون بشکه در سال ٢٠١٥) از مجموع صادرات فرآورده نفتی در منطقه خاورمیانه را به خود اختصاص داده است.

به گزارش مهر، با افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی در فازهای پارس جنوبی و جایگزینی گاز به جای گازوئیل و نفت کوره در سبد سوخت و انرژی نیروگاه‌های برق و صنایع، امکان افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی در سال ۹۵ فراهم شده است.

بر اساس برنامه اعلامی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی سال آینده با بهره برداری از طرح‌های جدید پالایشگاهی به ویژه پالایشگاه ستاره خلیج فارس حجم صادرات فرآورده نفتی کشور به ۶۰۰ هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد.