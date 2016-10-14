محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص برگزاری روز ملی صادرات و تحقق وعدههای دادهشده به صادرکنندگان نمونه، گفت: طی سال های گذشته درباره نرخ تسهیلات وعدههایی به صادرکنندگان داده شد همچنین قرار شد ارزهایی که از سال ۹۱ در بانکها بلوکه شده بود، بر اساس نرخ ارز آزاد در صرافی بانکها محاسبه شده و به صادرکنندگان پرداخت شود که این موضوع هم هنوز عملی نشده است.
وی با بیان اینکه موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات برای صادرکنندگان هم سال گذشته مطرح شده بود، افزود: این وعده هم عملی نشد و فقط سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که صادرکنندگان برخی از کالاها بابت تسهیلاتی که از بانک توسعه صادرات دریافت کردهند، بخشی از سود را تخفیف میگیرند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اعلام اینکه این یارانه در زمان سررسید اقساط محاسبه میشود، گفت: بعید میدانم تاکنون صادرکنندهای از این یارانه تسهیلات استفاده کرده باشد.
لاهوتی با بیان اینکه وقتی برگزاری روز ملی صادرات کلید خورد، قرار بر این بود که برای صادرکنندگان نمونه تسهیلات ویژهای در نظرگرفته شود، اظهار داشت: جدای از این تسهیلات، قرار بر این بود که کارت ویژهای برای آنها صادر شود که در هر زمان با مسئولان و وزراء دیدار کرده و مشکلات خود را مطرح کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه هرچه از برگزاری اولین روز ملی صادرات میگذرد، این روز بیشتر شبیه یک نماد برای تقدیر از صادرکنندگان نمونه شده است؛ زیرا موضوعاتی که در این روز اعلام میکنند، ضمانت اجرایی ندارد.
رئیس کنفدراسیون صادرات با اشاره به اینکه در حال حاضر ۵۰ صادرکننده نمونه انتخاب میشوند، افزود: پیشنهاد ما این است که وقتی تسهیلات خاصی برای صادرکنندگان در نظرگرفته نمیشود، این تعداد را به ۱۰۰ نفر یا بیشتر افزایش دهند و از هر رشته، حداقل دو نفر انتخاب کنند.
لاهوتی با اعلام اینکه در اغلب کشورهای دنیا برای صادرکنندگان نمونه کانال سبز ایجاد میکنند تا کاهش زمان را در فرآیند تولید و صادرات داشته باشند، اظهار داشت: با گذشت حدود ۱۴ سال از انتخاب صادرکننده نمونه، شرایط ویژهای برای صادرکنندگان نمونه دیده نشده است.
وی با انتقاد از نحوه انتخاب صادرکنندگان نمونه، گفت: معتقدم که نوع انتخاب صادرکنندگان نمونه میتواند بهتر از این باشد و با هدفمندی و هوشمندی بیشتری در آن صورت گیرد.
رئیس کنفدراسیون صادرات با اعلام اینکه حضور شرکتهای دولتی باید در میان صادرکنندگان منتفی شود، افزود: قرار نیست روز ملی صادرات فضایی برای خصولتیها و دولتیها باشد.
لاهوتی ادامه داد: انتخاب صادرکننده نمونه باید با نظر اتاق بازرگانی و تشکلها نهایی شود؛ اما امروزه تشکلها درصد کمی امتیاز در روند انتخاب صادرکننده نمونه دارند و حتی برخی از صادرکنندگانی که انتخاب میشوند، عضو تشکلها نیستند.
وی افزود: خوشبختانه امسال با تغییر در ریاست سازمان توسعه تجارت، از تمام تشکلها دعوت شده تا در این انتخاب حضور داشته باشند و تائید تشکل، ملاک عمل قرار گرفته شود؛ اما در دورههای قبل این اتفاق نمیافتاد، بنابراین این موضوع باید تبدیل به یک رویه شود تا با تغییر مدیریت، این رویکرد هم تغییر نکند.
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