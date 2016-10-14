آخرین شب مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین شب از مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام همزمان با شب شهادت حضرت زین‌العابدین امام سجاد علیه‌السلام با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، رؤسای قوای مجریه و مقننه، جمعی از مسئولان و هزاران نفر از عاشقان حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین حسینی‌قمی، «انحطاط فکری و اخلاقی جامعه و رعب و وحشت حاکم بر آن در اثر حکومت خلفای ظالم بنی‌امیه» را از ویژگی‌های اصلی دوران امامت امام زین‌العابدین(ع) برشمرد و گفت: در این شرایط همراه با اختناق و انحطاط، حضرت علی‌بن‌الحسین امام سجاد(ع) با «نشر معارف دینی در قالب دعا و مناجات»، «زنده نگه‌داشتن نهضت عاشورا با خطابه‌ها و یادآوری مصائب کربلا» و «مراقبت و دستگیری از مستمندان و فقرا» دین خدا را اقامه و احیاء کردند.

همچنین در این مراسم، آقایان سماواتی و انسانی مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی کردند.