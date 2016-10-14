به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه «الیوم السابع»، آخرین اخبار حاکی از آن است که قاهره در نشست بین المللی درباره سوریه که قرار است طی هفته آینده در سوئیس برگزار شود، شرکت نمی کند.

بر اساس این گزارش، این نشست قرار است هفته آینده با مشارکت ایالات متحده آمریکا، روسیه و شماری از کشورهای منطقه برگزار شود.

طبق اعلام وزارت خارجه روسیه، نشست بین المللی لوزان درباره سوریه در سطح وزرای خارجه برگزار می شود و بر همین اساس کِری و لاوروف نیز در آن حضور خواهند داشت.

قرار است در این نشست درباره آخرین تحولات سوریه و بررسی راهکارهای برون رفت از بحران این کشور بحث و تبادل نظر صورت گیرد.